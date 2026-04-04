884 lirayı gören İngilizler Türkiye için harekete geçti
İngilizler, Paskalya diye adlandırdıkları gün nedeniyle Türkiye ile ilgili flaş kararı aldı. Yarın başlayan Paskalya tatili için rota tamamen Türkiye'ye kırıldı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Orta Doğu'daki süren savaş nedeniyle Dubai ve Abu Dabi gibi turizm destinasyonları cazibesini yitirdi. Mart ayı sonunda ve yarın başlayacak Paskalya tatili için İngilizler, rotalarını Türkiye'nin tatil yörelerine çevirdiler. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) göre, geçen ay Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 daha yüksek oldu. En popüler destinasyonlar arasında İstanbul, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir yer aldı. Yeni resmi turizm verilerine göre, Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turist sayısı Mart ayının son haftasında yüzde 64 arttı.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, İngiliz gazetesi Dail Mail'e yaptığı açıklamada, bu artışı yorumlarken, "İngiliz turistler kararlarını açıkça ortaya koydular. İngiltere ve diğer Avrupa pazarlarından sınır geçişlerimizde son birkaç haftadır yıllık bazda çift haneli büyüme gözlemliyoruz. İngiliz tatilciler, Türkiye'nin tatil yerlerinin açık, misafirperver ve her zamanki gibi muhteşem olduğunu açıkça biliyorlar" dedi.
On the Beach adlı paket tur şirketinin müşteri ilişkileri sorumlusu Zoe Harris de benzer şekilde, İngiliz turistler arasında Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda 'güçlü bir canlanma' yaşandığını söyledi. Şirket, yalnızca geçen hafta içinde Paskalya dönemi için son dakika rezervasyonlarında şaşırtıcı bir şekilde yüzde 160'lık bir artış gördü. Harris, bu eğilimin yılın geri kalanında da devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
İngiltere'nin Türkiye'ye en büyük tur operatörü olan Jet2 paket tur şirketinin CEO'su olan Steve Heapy de şirketin 'yoğun bir yaz' beklediğini söyledi. Türk Hava Yolları SunExpress'in ticari direktörü Helmut Wolfel de benzer şekilde ülkenin şu anda İngiliz turistler için 'cazip bir seçenek' olduğunu belirtti. Ortadoğu savaşının ortasında ülkeyi ziyaret etmek isteyen İngiliz tatilciler sadece 15 sterline (884 lira) uçak bileti veya 200 sterline (11 bin 796 lira) paket tatil satın alabiliyorlar. Bu ay Londra'dan Bodrum'a sadece 15 £, Dalaman'a 28 £, Antalya'ya 30 £, İstanbul'a 33 £, İzmir'e 41 £ ve Ankara'ya 52 £'a uçak bileti satın alabiliyorlar. easyJet Holidays aracılığıyla 22 Nisan'dan itibaren uçak biletleri dahil Marmaris'te iki kişi için yedi gece, kendi yemeklerinizi hazırlayabileceğiniz konaklama, kişi başı sadece 212 £ (Yaklaşık 12 bin 500 TL)
Tur operatörü ayrıca, Dalaman'da bir otelde yedi gece kahvaltı dahil konaklama ve aynı tarih için Londra'dan uçak biletini kişi başı 214 sterline (Yaklaşık 12 bin 600 TL) iki kişi için sunuyor.
Paskalya tatili, bu yıl Batı kiliselerinde 5 Nisan Pazar yani yarın Ortodoks dünyasında ise 12 Nisan Pazar günü kutlanacak. Ortadoks dünyasının önde gelen Rusya vatandaşlarının da gelecek hafta Türkiye'nin tatil bölgelerine akın etmesi bekleniyor.
