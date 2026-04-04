884 lirayı gören İngilizler Türkiye için harekete geçti

İngiltere'nin Türkiye'ye en büyük tur operatörü olan Jet2 paket tur şirketinin CEO'su olan Steve Heapy de şirketin 'yoğun bir yaz' beklediğini söyledi. Türk Hava Yolları SunExpress'in ticari direktörü Helmut Wolfel de benzer şekilde ülkenin şu anda İngiliz turistler için 'cazip bir seçenek' olduğunu belirtti. Ortadoğu savaşının ortasında ülkeyi ziyaret etmek isteyen İngiliz tatilciler sadece 15 sterline (884 lira) uçak bileti veya 200 sterline (11 bin 796 lira) paket tatil satın alabiliyorlar. Bu ay Londra'dan Bodrum'a sadece 15 £, Dalaman'a 28 £, Antalya'ya 30 £, İstanbul'a 33 £, İzmir'e 41 £ ve Ankara'ya 52 £'a uçak bileti satın alabiliyorlar. easyJet Holidays aracılığıyla 22 Nisan'dan itibaren uçak biletleri dahil Marmaris'te iki kişi için yedi gece, kendi yemeklerinizi hazırlayabileceğiniz konaklama, kişi başı sadece 212 £ (Yaklaşık 12 bin 500 TL)