  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
Gündem

AK Parti'den sanatçı İbrahim Tatlıses'e hastanede ziyaret

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
AK Parti’den sanatçı İbrahim Tatlıses'e hastanede ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sanatçı İbrahim Tatlıses'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Yayman, ziyarette sanatçıya acil şifalar dilediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Mehmet Ali Kurt ve Hilmi Türkmen ile birlikte yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle 7 Nisan'da başvurduğu Özel Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi altına alınan Tatlıses'e ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yayman, ziyarette sanatçıya acil şifalar dilediklerini söyledi.

Tatlıses'in moralinin çok iyi olduğunu, ziyaret sırasında kendilerine türkü söylediğini belirten Yayman, "Cumhurbaşkanımız çok yakından takip ediyor ve ilgileniyor. Kendisine Cumhurbaşkanımızın da selamlarını, sevgilerini ilettik. Genel durumunu çok iyi gördüm, maşallah." ifadesini kullandı.

Hüseyin Yayman, Tatlıses'in geçireceği ameliyatı başarıyla atlatacağını düşündüğünü aktararak, "İbrahim Tatlıses güçlü bir insan. Çok büyük engelleri aşarak bu noktaya geldi. İnşallah bu sağlık meselesini de atlatacak ve eski günlerinde olduğu gibi Türkiye'nin neşesi, sesi, sevgisi olmaya devam edecek. Milletimizin de dua etmesini istiyorum. Çünkü İbrahim Tatlısesler kolay yetişmiyorlar. Dileriz ve dua ederiz ki inşallah en kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşur, biz de kendisini sağlıklı günlerinde ziyaret ederiz." diye konuştu.

Özel Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı ise Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin şunları paylaştı:

"7 Nisan Salı günü öğle saatlerinde İbrahim Tatlıses'i yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle kabul ettik. Tansiyon düşüklüğü vardı. Yapılan tetkiklerde bir enfeksiyon bulgusuyla yoğun bakım servisinde tedbiren tedaviye aldık. Şu anda safra kesesi iltihabı nedeniyle tedavisi sürüyor. En kısa zamanda da safra kesesi ameliyatı planlanıyor. Şu anda genel durumu iyi, bilinci açık. Ameliyat sonrası da her şey yolunda gidecek diye bekliyoruz."

Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de ziyaret dolayısıyla Yayman ve beraberindekilere teşekkür etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ayşe Dursun

Ibo da az sanatçı arkadaşlarına kötülük yapmadı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23