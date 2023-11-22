Gündem
Seni ancak İsrailliler karşılar! Traktör Özgür Filistin'e hangi yüzle gidecek
Manşetlerin Dili programında konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin ye..
Haber AkışıHepsini Görüntüle
Gündem
Seni ancak İsrailliler karşılar! Traktör Özgür Filistin'e hangi yüzle gidecek
Manşetlerin Dili programında konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin ye..
Gündem
Firari FETÖ'cü
Çeşme'de yakalandı
MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonunda terör örgütü FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gaz..
Yerel
Dolandırıcı sazan sarmalına
kendisi dolandı
Bursa’da satışa çıkardığı motosikletini beğenip fotoğraflarını isteyen kişinin dolandırıcı olduğunu ..
Yerel
Aile katliamında ölü sayısı 3'e yükseldi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldürüp oğlunu yaraladıktan sonra intihar ..
Yerel
Çocukların tartışmasına babalar da dahil olunca kan aktı: 1 ölü
Tokat'tın Erbaa ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışmaya babalar da karışınca kavga büyüdü. Çıka..
Gündem HaberleriHepsini Görüntüle
İstanbul'un su sorunu şehirde yaşayanları yakından ilgilendirdiği için barajlarda doluluk oranları, ..
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen "Kartel-2 Operasyonu" ile Hırvatistan makamlar..
İyi Parti'de milletvekillerinden para alındığı, Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarının gizlice i..
Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen yaralıların yarısının çocuk olduğu belir..
Bursa'da anne ve babasıyla diş ağrısı şikayetiyle diş kliniğine gelen 5 yaşındaki Deniz Sönmez, klin..
KOBİ'lerin yüzde 76,8'i e-ihracatın ne olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip de..
Yeni günde Bitcoin 36.500, Ethereum ise 1.995 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Kripto piyasasında..
Havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek, gribal hastalı..
Ülke genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım'da..
Eğer Windows bilgisayar kullanıyor ve cihazın açılış hızından memnuniyetsizlik duyuyorsanız ilaç gib..
YazarlarHepsini Görüntüle
Antalya Serik Belediye Başkanı AK Partili Enver Aputkan, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aputka..
Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları (SEDM) Toplantısı Ankara’da başladı.Güneydoğu Avrupa’da bölgesel ..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İsrail merkezli yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı video tepki çekti. Pay..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'nda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun..
Spor HaberleriHepsini Görüntüle
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de gözler forvet hattına yapılacak takviyeye çevrildi. Sarı-lacivertlilerin l..
Ekonomi HaberleriHepsini Görüntüle
Kadın Aile HaberleriHepsini Görüntüle
Kış mevsiminin habercisi ayva, sağlık için son derece faydalıdır. Ayva tüketilirken çekirdekleri gen..
Defne yaprağı iltihaplı hastalıklara karşı çok etkili bir alternatif çözümdür. Ancak defne yaprağını..
KarikatürHepsini Görüntüle
Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre B..
Akaryakıt fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son gelen haberler..
Gazeteci Fatih Altaylı, FON dolandırıcılığı iddiasında Fatih Terim'i hedef aldı.
Marketlerin pazarları kapanmasına yeşil ışık. İstanbul Ticaret Odası İTO Perakende Meslek Komitesi’n..
MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonunda terör örgütü FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gaz..
SON DAKİKA HABERLERİ... Dün Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şa..
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Filiz Akın hastaneden paylaşım yaparak sevenlerini üzdü. Akın sağlık durum..
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün içerisinde yırtıcı bir kuş yolculuk yaptı. ..
Oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı paylaştığı için 'Scream 7' kadrosundan çıkarıldı. A..
Ajanlar her ortama hazırlıklı olmak için tüm eşyalarını yanlarındaki çantalara gizlerdi. İşte çanta ..
Galler maçında korner vuruşunu kullanmak için saha kenarına gelen Yusuf Sarı'nın söyledikleri gündem..
Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. ..
Şerbetler, Osmanlı'dan bu yana Anadolu kültürünün vazgeçilmez tatlarından biri. Reyhan şerbeti, gül ..
Türkiye'nin dış politikadaki adımlarını yakından takip eden Yunanistan bu kez, Cumhurbaşkanı Recep T..
İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, Nürnberg forması giyen Can Uzun'u Mart ayındaki dönemde A Mil..
Dünyayı sarsan enerji krizi devam ederken çok konuşulacak bir doğalgaz keşfine imza atıldı.
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıl..
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi 250 ..
Aksaray’da park yeri tartışmasında üroloji doktoru Nazım Abdülkadir D. (34), çocuk doktoru Mustafa D..
Zorlu Holding, Zorlu Enerji’de 40 milyon liralık nominal tutarlı pay sattı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23