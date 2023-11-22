  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sigara içen kadınlar, erkeklerden daha fazla risk altında
Havalar soğudu tezgahlarda yerini aldı! Ayva yerken bu hatayı yapmayın
İstanbul'da şaşırtan kare! Bir çuval dolusu para ile görüldü
Belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 110 zam!
Baykar'dan 4 tane hard disk çalan stajyer bakın daha önce de ne yapmış
Fiyatlar çakılıyor! İkinci elde yeni hareketlilik
Bombayı patlattılar! Bakın neymiş… Ortaya çıktı! Sen ne yaptın böyle Fenerbahçe!
Fatih Terim esas şimdi yandı! Duyan şok oldu: Yok artık daha neler… Resmen ilan ettiler!
Hiçbir zaman bu kadar olmadı! Terörist Netanyahu’ya büyük şok!
Fatih Altaylı'dan şok edecek Fatih Terim iddiası! "Damadı da bu işin içinde" diyerek bombayı patlattı! "Yok artık daha neler" diyeceksiniz
Herkes bunu merak ediyordu! EURO 2024'te rakiplerimiz belli oldu: Duyanın ağzı bir karış açık kaldı…
Zincir marketlerle ilgili flaş gelişme! Duyan şok oldu! Bu gerçekten olacak mı
Halk otobüsüne binen şoke oldu! Bugüne kadar böyle yolcu görülmedi
Filiz Akın’dan kahreden haber! Maalesef…
Ünlü oyuncu Tom Cruise’dan rezil mi rezil "Filistin" kararı! Tüh senin suratına
Herkes bunu merak ediyordu! İşte ajanların çantalarında taşıdığı bütün aletler! O detay hayrete düşürdü
Milli futbolcu Yusuf Sarı’dan, saha kenarında ısınan oyuncularımıza şok sözler! Mikrofonun kayıt yaptığını unuttu, söylediklerini tüm dünya duydu
Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek
Ayırt etmek mümkün mü? Zeytinyağında büyük oyun
Türk futbol camiası yasta! O kulüp başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Otomobiline tam 34 mermi isabet etti
İnanılmaz bir futbolcu keşfi daha yapıldı! Milliler yeni Arda Güler'ini buldu bile... Beklenmedik hamle!
Filistinlilere destek için Gazze'ye giden iki Türkiye vatandaşı şehid oldu!
Dolandırıcılar iş başında Kara cuma rezaletinin ardındaki tehlikeler!
Şapkasız Sinan yine meydanı boş buldu! NATO kafa NATO mermer!
Terör devleti İsrail için gidiyorlar! Yerli ve millet avukatlardan Lahey hamlesi
Galatasaray'dan flaş karar! Tüm dünyaya böyle duyurdular: Önce Beşiktaş'ı devirdi şimdi Galatasaray'a geliyor!
Rezalet ki ne rezalet! Bunlar nasıl doktor böyle! Hiç utanma da kalmamış
Ortalığı ayağa kaldıracak Tüpraş talebi! Dünya işte şimdi şoka girecek… Herkes şaşkın: Bu tam bir bomba
Hatay’da enkaz altından çıkan şey herkesi şok etti! Görenler gözlerine inanamadı! Tamı tamına 10 metre
Öyle bir şey yaptılar ki, duyanın ağzı bir karış açık kaldı! Kayseri’de oldu! Bütün dünya şaşkın
Sürmanşetlerin Devamı
Advertisement
İş yerinde çıkan yangında tüpler patladı
Yerel

İş yerinde çıkan yangında tüpler patladı..

İzmir’in Torbalı ilçesinde içerisindeki tüplerinde patladığı yangında kokoreç dükkanı alev topuna dö..
Fabrikalarında dijital dönüşümü yapay zeka ile gerçekleştirecek!

Fabrikalarında dijital dönüşümü yapay zeka ile gerçekleştirecek!
EFT mi havale mi daha avantajlı?

EFT mi havale mi daha avantajlı?
Facebook ilanları için önemli uyarı

Facebook ilanları için önemli uyarı
TBMM 250 işçi alımına hazırlanıyor! İşte detaylar...

TBMM 250 işçi alımına hazırlanıyor! İşte detaylar...
Marmara için uyarı!

Marmara için uyarı!

"İklimi değiştirin, ekonomi rahatlasın"
KOBİ'ler için ihracat hobi

KOBİ'ler için ihracat hobi
Kripto piyasasında

Kripto piyasasında "kademeli" bekleyiş
Havaların soğumasıyla birlikte aktarların 'grip' mesaisi başladı

Havaların soğumasıyla birlikte aktarların 'grip' mesaisi başladı
Yağışlardan sonra İstanbul'da barajların doluluk oranı

Yağışlardan sonra İstanbul'da barajların doluluk oranı
Eski Windows bilgisayarınızın açılış hızını artıracak olan birkaç dakikalık çözümler

Eski Windows bilgisayarınızın açılış hızını artıracak olan birkaç dakikalık çözümler
Getiride BIST’ten sonra ikinci sırada! Fiyat artışları hız kesti!

Getiride BIST’ten sonra ikinci sırada! Fiyat artışları hız kesti!
Üstad Necip Fazıl'dan: İdeal rejimde 'iktisadi nizam'

Üstad Necip Fazıl'dan: İdeal rejimde 'iktisadi nizam'
Klima kullanımında bunlardan kaçının!

Klima kullanımında bunlardan kaçının!
Gizli bilgileri kendi elinizle vermeyin!

Gizli bilgileri kendi elinizle vermeyin!

Haber Akışı

Hepsini Görüntüle

:
16:05
A Milli Futbol Takımı tarihinde bir ilke imza attı! Grupta oynanan maçların özeti!
16:03
Emekli olmak isteyenler için büyük fırsat! 50 bin lira birden kazanacaklar! Flaş gelişme...
:
15:54
Geri sayım başlıyor! İşte asgari ücrette tek zam senaryosu
15:52
Seni ancak İsrailliler karşılar! Traktör Özgür Filistin'e hangi yüzle gidecek
15:34
Havalar soğudu tezgahlarda yerini aldı! Ayva yerken bu hatayı yapmayın
15:07
Fiyatlar çakılıyor! İkinci elde yeni hareketlilik
15:07
Bombayı patlattılar! Bakın neymiş… Ortaya çıktı! Sen ne yaptın böyle Fenerbahçe!
15:01
Fatih Terim esas şimdi yandı! Duyan şok oldu: Yok artık daha neler… Resmen ilan ettiler!
14:59
Eğer söyledikleri gibi olursa akaryakıt fiyatları füze gibi fırlayabilir! Resmen ilan ettiler
14:53
Fatih Altaylı'dan şok edecek Fatih Terim iddiası! “Damadı da bu işin içinde” diyerek bombayı patlattı! “Yok artık daha neler” diyeceksiniz
14:50
Zincir marketlerle ilgili flaş gelişme! Duyan şok oldu! Bu gerçekten olacak mı
14:50
Firari FETÖ'cü Çeşme'de yakalandı
14:48
Herkes bunu merak ediyordu! EURO 2024'te rakiplerimiz belli oldu: Duyanın ağzı bir karış açık kaldı…
14:48
Filiz Akın’dan kahreden haber! Maalesef…
14:47
Halk otobüsüne binen şoke oldu! Bugüne kadar böyle yolcu görülmedi
14:45
Ünlü oyuncu Tom Cruise’dan rezil mi rezil “Filistin” kararı! Tüh senin suratına
14:43
Herkes bunu merak ediyordu! İşte ajanların çantalarında taşıdığı bütün aletler! O detay hayrete düşürdü
'Ateistlerin cenaze namazı nasıl kılınır?'
Dün yediğini bile hatırlamayanlar müjde! Bunu yiyen, fil gibi bir hafızaya sahip oluyor! Artık hiçbir şeyi unutmayacaksınız! Zıpkın gibi, dipçik gibi, zehir gibi olacaksınız
Gerçek mi diye öğrenmek istiyorsanız hemen deneyin! Sahte bal bu yöntemle şıp diye meydana çıkıyor
Akşener’in "taciz" iması gündemi sarsmıştı! O isim, mide bulandırıcı söylentiler için "Tek tek yazıyorum" deyip duyurdu
Sen ne yaptın böyle Erdoğan dayı! Görenler hayrete düşüyor! Şu işe bakın
Türkiye'de ilk kez Konya'da açıldı! Dünyada eşine az rastlanıyor! Yüzde 95 başarı oranı var! Herkes şaşkın
Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişme! Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sürpriz açıklama...
Birçok yerden takdir topladı! iki gönüllü amne sokakta bakın ne dağıttı
Limona kürdan batırın ve mucizevi olaya anında şahit olun! Bu basit yöntemi sadece restoranlar biliyor
Fenerbahçe’den olay hamle! İsmail Kartal emri verdi: Rota Süper lig…
Şişedeki gibi durmuyor! Kötülüklerin anası yine yaptı yapacağını
Ucuza oyuncuyu satmaya başlamışlardı! İtalyanlar resmen duyurdu! Milli takımın yıldızı için karar verildi…
Manchester United'de çok büyük kriz! Taraftar resmen ayaklandı! Nedenini duyunca çok şaşıracaksınız...
Türkiye depremlerini de bilen Üşümezsoy’dan şok açıklama: Gören bir daha baktı! Bir sonraki depremi bekliyoruz
Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi! Sürpriz golcü hamlesi
Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağı kalkıyor ve bomba geliyor! Yok böyle bir isim!
Dikkat bu tuzağa siz düşmeyin! Dolandırıcıya ibret olacak ders
Galatasaray’ın İtalya’da hedefi bakın neymiş! Resmi açıklama geldi… Skandal ortaya çıktı
Skandal ortaya çıktı: Sen ne yaptın böyle Lionel Messi! Olay üstüne olay…
Elon Musk, Gazze’deki Kızılay ve Kızılhaç’a bağış yapacağını duyurdu
Türkiye'den olay hamle! İlan ettiler! İşte torbalar ve muhtemel rakiplerimiz…
Yeni aşamaya geçiliyor! Hacizli araçlar sahiplerine iade edilecek! Dikkat süre var!
İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı
Vincent Aboubakar'ın yeni adresini duyurdular! Fenerbahçe'nin eski yıldızının yanına gidiyor...
Tüm yaz korkulu rüyamız olmuştu! Uzmanından nefes aldıran açıklama
Siyonistlerin ürünlerine darbe: Helal sertifikalı ürünlere talep artıyor!
Dünyanın en tehlikeli canlılarından birinin salyangoz olduğunu biliyor muydunuz?
Çocuklarda öksürük bitmek bilmiyor! Babaanne tarifi öksürüğü bıçak gibi kesiyor
En düşük yeni emekli maaşını "şimdiden" açıkladı! SGK uzmanı rakamı ilan etti...
Galatasaray'da saatli bomba! Leipzig'in kararı bekleniyor: Büyük olay! Hemen karar verecekler...

Video Haberler

Hepsini Görüntüle

Gündem

Seni ancak İsrailliler karşılar! Traktör Özgür Filistin'e hangi yüzle gidecek

Manşetlerin Dili programında konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin ye..

Seni ancak İsrailliler karşılar! Traktör Özgür Filistin'e hangi yüzle gidecek

Gündem

Firari FETÖ'cü
Çeşme'de yakalandı

MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonunda terör örgütü FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gaz..

Firari FETÖ'cü Çeşme'de yakalandı

Yerel

Dolandırıcı sazan sarmalına
kendisi dolandı

Bursa’da satışa çıkardığı motosikletini beğenip fotoğraflarını isteyen kişinin dolandırıcı olduğunu ..

Dolandırıcı sazan sarmalına kendisi dolandı

Yerel

Aile katliamında ölü sayısı 3'e yükseldi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldürüp oğlunu yaraladıktan sonra intihar ..

Aile katliamında ölü sayısı 3'e yükseldi

Yerel

Çocukların tartışmasına babalar da dahil olunca kan aktı: 1 ölü

Tokat'tın Erbaa ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışmaya babalar da karışınca kavga büyüdü. Çıka..

Çocukların tartışmasına babalar da dahil olunca kan aktı: 1 ölü

Yaşam

Ağır hasarlı cami
böyle çöktü

Hatay'da yıkım çalışmaları sırasında ağır hasarlı cami yerle bir oldu.

Ağır hasarlı cami böyle çöktü

Gündem Haberleri

Hepsini Görüntüle

19 Kasım İstanbul İSKİ barajlarda son durum nedir? İstanbul yağışları barajları etkiledi mi, su seviyesini yükseltti mi? Barajların doluluk oranları
Gündem

19 Kasım İstanbul İSKİ barajlarda son du..

İstanbul'un su sorunu şehirde yaşayanları yakından ilgilendirdiği için barajlarda doluluk oranları, ..
Uluslararası uyuşturucu "Karteli" Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar’da yakalandı
Gündem

Uluslararası uyuşturucu “Karteli” Hırvat..

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen "Kartel-2 Operasyonu" ile Hırvatistan makamlar..
Meral Akşener partinin en önemli iki ismine 'defolup gitsinler' dedi! Bunun adı nasıl ‘İYİ PARTİ’
Gündem

Meral Akşener partinin en önemli iki ism..

İyi Parti'de milletvekillerinden para alındığı, Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarının gizlice i..
Alçak İsrail durmuyor! Bulaşıcı hastalıklar artıyor! Çoçukları hedef almayı sürdürüyor!
Gündem

Alçak İsrail durmuyor! Bulaşıcı hastalık..

Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen yaralıların yarısının çocuk olduğu belir..
Diş Hekimleri Odası’nın buna diyecek bir şeyi yok mu? Dişi çekilen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gündem

Diş Hekimleri Odası’nın buna diyecek bir..

Bursa'da anne ve babasıyla diş ağrısı şikayetiyle diş kliniğine gelen 5 yaşındaki Deniz Sönmez, klin..
Adana'da sıcak anlar!
Gündem

Adana'da sıcak anlar!

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kendisini durdurmak isteyen polise otomobiliyle ç..
KOBİ'ler için ihracat hobi
Kobi

KOBİ'ler için ihracat hobi

KOBİ'lerin yüzde 76,8'i e-ihracatın ne olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip de..
Kripto piyasasında "kademeli" bekleyiş
Ekonomi

Kripto piyasasında "kademeli" bekleyiş

Yeni günde Bitcoin 36.500, Ethereum ise 1.995 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Kripto piyasasında..
Havaların soğumasıyla birlikte aktarların 'grip' mesaisi başladı
Sağlık

Havaların soğumasıyla birlikte aktarları..

Havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek, gribal hastalı..
Yağışlardan sonra İstanbul'da barajların doluluk oranı
Yerel

Yağışlardan sonra İstanbul'da barajların..

Ülke genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım'da..
Eski Windows bilgisayarınızın açılış hızını artıracak olan birkaç dakikalık çözümler
Teknoloji

Eski Windows bilgisayarınızın açılış hız..

Eğer Windows bilgisayar kullanıyor ve cihazın açılış hızından memnuniyetsizlik duyuyorsanız ilaç gib..
Getiride BIST’ten sonra ikinci sırada! Fiyat artışları hız kesti!
Ekonomi

Getiride BIST’ten sonra ikinci sırada! F..

Son üç yıldır soluksuz bir şekilde artan satılık ve kiralık konut fiyatları 2023 Ekim ayında bir ölç..
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

22 Kasım 2023

Taraftarlar, İsrail vahşetini lanetlerken başkanlar neredeydi?..

Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

22 Kasım 2023

Eli öpülende de, öpende de dürüstlük yok!
Ayhan Demir
Ayhan Demir

Ayhan Demir

22 Kasım 2023

Arnavutluk’ta iki gün
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

22 Kasım 2023

Müstamel Devlet
İdris Günaydın
İdris Günaydın

İdris Günaydın

22 Kasım 2023

İsrail! Yumuşak karnın ele geçti, sırrın çözüldü!
Mehmet Koçak
Mehmet Koçak

Mehmet Koçak

22 Kasım 2023

Böyle geldi, ama böyle devam etmeyecek

Mustafa Çelik
Mustafa Çelik

Mustafa Çelik

22 Kasım 2023

Dinimizle ilgilenip derdimizle ilgilenmeyenler bizden değildir
Ramazan Topdemir
Ramazan Topdemir

Ramazan Topdemir

22 Kasım 2023

Gençliğin Rol Modeli Serkan Bayram ve “Buğday Tanesi Filmi”
Selma Savcı
Selma Savcı

Selma Savcı

22 Kasım 2023

Çinlilerden labirent oyunları! Nasıl bir politika izliyor?
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

22 Kasım 2023

Celâl Hoca 

Siyaset Haberleri

Hepsini Görüntüle

Yerel Haberler

Hepsini Görüntüle

Dünya Haberleri

Hepsini Görüntüle

Ünlü oyuncu Tom Cruise’dan rezil mi rezil “Filistin” kararı! Tüh senin suratına

Ünlü oyuncu Tom Cruise’dan rezil mi rezil “Filistin” kararı! Tüh senin suratına
İnanılmaz bir doğalgaz keşfi yapıldı! Çölün ortasından fışkırmaya başladı

İnanılmaz bir doğalgaz keşfi yapıldı! Çölün ortasından fışkırmaya başladı
O alçaktan, skandal “Gazze” açıklaması! Hadi oradan namussuz herif

O alçaktan, skandal “Gazze” açıklaması! Hadi oradan namussuz herif

İsrail ordu sözcüsü Fransız kanalını karıştırdı! Sunucu hayatının dersini verdi

İsrail ordu sözcüsü Fransız kanalını karıştırdı! Sunucu hayatının dersini verdi
Dünya tarihine yazılan insanlık suçu! Bir şehir yok oluyor

Dünya tarihine yazılan insanlık suçu! Bir şehir yok oluyor
İsrail'den büyük namussuzluk! Çocuklara bakın ne söylettiler! Allah sizi kahretsin

İsrail'den büyük namussuzluk! Çocuklara bakın ne söylettiler! Allah sizi kahretsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cezayir'de sıcak karşılama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cezayir'de sıcak karşılama!
Ülke tarihinin en büyük salgını!

Ülke tarihinin en büyük salgını! "Pandemi seviyesinde"
Bunu hiç beklemiyordu

Bunu hiç beklemiyordu
Arjantin'de 'Deli' Başkan oldu! İşte çılgının yaptıkları

Arjantin'de 'Deli' Başkan oldu! İşte çılgının yaptıkları
İsrail'den büyük namussuzluk! Çocuklara bakın ne söylettiler! Allah sizi kahretsin
Dünya

İsrail'den büyük namussuzluk! Çocuklara ..

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İsrail merkezli yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı video tepki çekti. Pay..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cezayir'de sıcak karşılama!
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cezayir'de sıcak..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'nda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun..
Ülke tarihinin en büyük salgını! "Pandemi seviyesinde"
Dünya

Ülke tarihinin en büyük salgını! "Pandem..

Yoğun nüfuslu ülke, 1.500'den fazla ölü ve ağzına kadar dolu hastanelerle tarihinin en kötü salgınıy..

Spor Haberleri

Hepsini Görüntüle

A Milli Futbol Takımı tarihinde bir ilke imza attı! Grupta oynanan maçların özeti!
Spor

A Milli Futbol Takımı tarihinde bir ilke..
Bombayı patlattılar! Bakın neymiş… Ortaya çıktı! Sen ne yaptın böyle Fenerbahçe!
Spor

Bombayı patlattılar! Bakın neymiş… Ortay..

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de gözler forvet hattına yapılacak takviyeye çevrildi. Sarı-lacivertlilerin l..
Herkes bunu merak ediyordu! EURO 2024'te rakiplerimiz belli oldu: Duyanın ağzı bir karış açık kaldı…
Spor

Herkes bunu merak ediyordu! EURO 2024'te..

SON DAKİKA HABERLERİ... Dün Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şa..

Ekonomi Haberleri

Hepsini Görüntüle

Emekli olmak isteyenler için büyük fırsat! 50 bin lira birden kazanacaklar! Flaş gelişme...

Emekli olmak isteyenler için büyük fırsat! 50 bin lira birden kazanacaklar! Flaş gelişme...

Geri sayım başlıyor! İşte asgari ücrette tek zam senaryosu

Geri sayım başlıyor! İşte asgari ücrette tek zam senaryosu
Eğer söyledikleri gibi olursa akaryakıt fiyatları füze gibi fırlayabilir! Resmen ilan ettiler

Eğer söyledikleri gibi olursa akaryakıt fiyatları füze gibi fırlayabilir! Resmen ilan ettiler
Dünyaca ünlü ABD bankası, “Türkiye” kararını açıkladı! Cümle âleme ilan ettiler

Dünyaca ünlü ABD bankası, “Türkiye” kararını açıkladı! Cümle âleme ilan ettiler
Dünyaca ünlü Türk firması Zorlu Holding’den flaş karar! Tüm ülkeye böyle duyurdular

Dünyaca ünlü Türk firması Zorlu Holding’den flaş karar! Tüm ülkeye böyle duyurdular

Mehmet Şimşek'ten flaş dolar hamlesi! İşte bu, hiç ama hiç beklenmiyordu

Mehmet Şimşek'ten flaş dolar hamlesi! İşte bu, hiç ama hiç beklenmiyordu

Ucuza petrol satmaya başlamışlardı! Türkiye o ülkeden 400 bin varil petrol aldı

Ucuza petrol satmaya başlamışlardı! Türkiye o ülkeden 400 bin varil petrol aldı
Dolar için beklenmedik tahmin: 17 lira birden değişecek

Dolar için beklenmedik tahmin: 17 lira birden değişecek

Kadın Aile Haberleri

Hepsini Görüntüle

Havalar soğudu tezgahlarda yerini aldı! Ayva yerken bu hatayı yapmayın
Kadın - Aile

Havalar soğudu tezgahlarda yerini aldı! ..

Kış mevsiminin habercisi ayva, sağlık için son derece faydalıdır. Ayva tüketilirken çekirdekleri gen..
Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekleyince çok şaşıracaksınız: Uygulanan 11 alışkanlık! Akdeniz’in gizli şifa kaynağı!
Kadın - Aile

Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekleyi..

Defne yaprağı iltihaplı hastalıklara karşı çok etkili bir alternatif çözümdür. Ancak defne yaprağını..
Kat kat poğaça (Hayran kalacaksınız): Bunlardan sadece 1 kere deneyince hep yapmak isteyeceksiniz! Zor değil
Kadın - Aile

Kat kat poğaça (Hayran kalacaksınız): Bu..

Poğaçanın lezzetini doruğa çıkaracak harika yapımını ve püf noktalarını sizinle ileteceğiz. Poğaçanı..
Günün Karikatürü - Yeni Akit
Günün Karikatürü - Yeni Akit
Filistin Direnişi Siyonist İstilaya Karşı Çıkıyor Gazze Şeridi'nde Destansı Çatışma
Gündem

Filistin Direnişi Siyonist İstilaya Karşı Çıkıyor Gazze Şeridi'nde Destansı Çatışma

Filistin direnişi, dikkate değer bir direnç gösterisiyle, Gazze Şeridi'ndeki Siyonist işgaline karşı art arda 46. kahramanca direniş gününe ..
Başörtü karşıtı emekli general ağzını bozdu Rasim Ozan ve Nagehan Alçı’ya ağır hakaret. (O,Ç.) olmak böyle bir şeydir
Gündem

Başörtü karşıtı emekli general ağzını bozdu Rasim Ozan ve Nagehan Alçı’ya ağır hakaret. (O,Ç.) olmak böyle bir şeydir

"Askeri vesayeti ve generalleri çökerttik" diyen Rasim Ozan’ın sözlerine emekli bir TSK mensubuna yakışmayacak bir üslupla hakarette bulunan..
Erdoğan'dan kritik açıklama: En kısa sürede Mısır'a gidebilirim
Gündem

Erdoğan'dan kritik açıklama: En kısa sürede Mısır'a gidebilirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazzeli hastaların Türkiye'ye getirilmesi için en kısa sürede Mısır'a gidebileceğini ifade etti. Erdoğa..
Sen ne yaptın böyle Elon Musk! Ve bomba hamle geldi! Ortalığın tozunu attıracak

Sen ne yaptın böyle Elon Musk! Ve bomba hamle geldi! Ortalığın tozunu attıracak
Fatih Terim esas şimdi yandı! Duyan şok oldu: Yok artık daha neler… Resmen ilan ettiler!
Hayat-Aktüel

Fatih Terim esas şimdi yandı! Duyan şok ..

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre B..
Eğer söyledikleri gibi olursa akaryakıt fiyatları füze gibi fırlayabilir! Resmen ilan ettiler
Ekonomi

Eğer söyledikleri gibi olursa akaryakıt ..

Akaryakıt fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son gelen haberler..
Fatih Altaylı'dan şok edecek Fatih Terim iddiası! "Damadı da bu işin içinde" diyerek bombayı patlattı! "Yok artık daha neler" diyeceksiniz
Gündem

Fatih Altaylı'dan şok edecek Fatih Terim..

Gazeteci Fatih Altaylı, FON dolandırıcılığı iddiasında Fatih Terim'i hedef aldı.

Zincir marketlerle ilgili flaş gelişme! Duyan şok oldu! Bu gerçekten olacak mı
Gündem

Zincir marketlerle ilgili flaş gelişme! ..

Marketlerin pazarları kapanmasına yeşil ışık. İstanbul Ticaret Odası İTO Perakende Meslek Komitesi’n..
Firari FETÖ'cü Çeşme'de yakalandı
Gündem

Firari FETÖ'cü Çeşme'de yakalandı

MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonunda terör örgütü FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gaz..
Herkes bunu merak ediyordu! EURO 2024'te rakiplerimiz belli oldu: Duyanın ağzı bir karış açık kaldı…
Spor

Herkes bunu merak ediyordu! EURO 2024'te..

SON DAKİKA HABERLERİ... Dün Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şa..
Filiz Akın’dan kahreden haber! Maalesef…
Gündem

Filiz Akın’dan kahreden haber! Maalesef…..

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Filiz Akın hastaneden paylaşım yaparak sevenlerini üzdü. Akın sağlık durum..
Halk otobüsüne binen şoke oldu! Bugüne kadar böyle yolcu görülmedi
Yaşam

Halk otobüsüne binen şoke oldu! Bugüne k..

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün içerisinde yırtıcı bir kuş yolculuk yaptı. ..
Ünlü oyuncu Tom Cruise’dan rezil mi rezil "Filistin" kararı! Tüh senin suratına
Dünya

Ünlü oyuncu Tom Cruise’dan rezil mi rezi..

Oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı paylaştığı için 'Scream 7' kadrosundan çıkarıldı. A..
Herkes bunu merak ediyordu! İşte ajanların çantalarında taşıdığı bütün aletler! O detay hayrete düşürdü
Gündem

Herkes bunu merak ediyordu! İşte ajanlar..

Ajanlar her ortama hazırlıklı olmak için tüm eşyalarını yanlarındaki çantalara gizlerdi. İşte çanta ..
Milli futbolcu Yusuf Sarı’dan, saha kenarında ısınan oyuncularımıza şok sözler! Mikrofonun kayıt yaptığını unuttu, söylediklerini tüm dünya duydu
Spor

Milli futbolcu Yusuf Sarı’dan, saha kena..

Galler maçında korner vuruşunu kullanmak için saha kenarına gelen Yusuf Sarı'nın söyledikleri gündem..
Türk futbol camiası yasta! O kulüp başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Otomobiline tam 34 mermi isabet etti
Gündem

Türk futbol camiası yasta! O kulüp başka..

Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. ..
Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıymış! Bu şerbet vücutta mikrop tanesi bırakmıyor Dünya şaşkın, duyanlar çılgına dönecek
Aktüel

Osmanlı padişahlarının 1 numaralı ilacıy..

Şerbetler, Osmanlı'dan bu yana Anadolu kültürünün vazgeçilmez tatlarından biri. Reyhan şerbeti, gül ..
Türkiye, topraklarından altın, çinko, bakır ve fosfat çıkan ülke ile anlaştı! Yunanistan paniğe kapıldı: Ankara'nın o kilit ülkede ne işi var?
Gündem

Türkiye, topraklarından altın, çinko, ba..

Türkiye'nin dış politikadaki adımlarını yakından takip eden Yunanistan bu kez, Cumhurbaşkanı Recep T..
İnanılmaz bir futbolcu keşfi daha yapıldı! Milliler yeni Arda Güler'ini buldu bile...
Spor

İnanılmaz bir futbolcu keşfi daha yapıld..

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, Nürnberg forması giyen Can Uzun'u Mart ayındaki dönemde A Mil..
İnanılmaz bir doğalgaz keşfi yapıldı! Çölün ortasından fışkırmaya başladı
Dünya

İnanılmaz bir doğalgaz keşfi yapıldı! Çö..

Dünyayı sarsan enerji krizi devam ederken çok konuşulacak bir doğalgaz keşfine imza atıldı.

Galatasaray'dan flaş karar! Tüm dünyaya böyle duyurdular: Önce Beşiktaş'ı devirdi şimdi Galatasaray'a geliyor!
Spor

Galatasaray'dan flaş karar! Tüm dünyaya ..

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıl..
Dünyaca ünlü ABD bankası, "Türkiye" kararını açıkladı! Cümle âleme ilan ettiler
Ekonomi

Dünyaca ünlü ABD bankası, “Türkiye” kara..

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi 250 ..
Rezalet ki ne rezalet! Bunlar nasıl doktor böyle! Hiç utanma da kalmamış
Gündem

Rezalet ki ne rezalet! Bunlar nasıl dokt..

Aksaray’da park yeri tartışmasında üroloji doktoru Nazım Abdülkadir D. (34), çocuk doktoru Mustafa D..
Dünyaca ünlü Türk firması Zorlu Holding’den flaş karar! Tüm ülkeye böyle duyurdular
Ekonomi

Dünyaca ünlü Türk firması Zorlu Holding’..

Zorlu Holding, Zorlu Enerji’de 40 milyon liralık nominal tutarlı pay sattı.

Hatay’da enkaz altından çıkan şey herkesi şok etti! Görenler gözlerine inanamadı! Tamı tamına 10 metre
Gündem

Hatay’da enkaz altından çıkan şey herkes..

Deprem enkazının kaldırdılar! Altından çıkan şey ise dehşete düşürdü! Derinliği tam 10 metre! İçeris..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23