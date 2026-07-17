Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 550 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 550 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı sözleşmeli personel alımına ilişkin duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 550 personel alınacağını bildirdi.
Bakanlık bünyesinde 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı görevlendirilecek.
Bakan Bak, açıklamasında “GSB ailemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Türk sporuna ve gençliğine değer katacak; 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilecektir. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Sözleşmeli personel alımı için başvurular 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.
Alım sürecinde 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı dikkate alınacak.
Boş kontenjan sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Yerleştirme ise sözlü sınav sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre yapılacak.
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