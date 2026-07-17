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Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak

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AA Giriş Tarihi:

Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 550 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

#1
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı sözleşmeli personel alımına ilişkin duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı.

#2
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak

Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 550 personel alınacağını bildirdi.

#3
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak

Bakanlık bünyesinde 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı görevlendirilecek.

#4
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak

Bakan Bak, açıklamasında “GSB ailemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Türk sporuna ve gençliğine değer katacak; 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilecektir. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak

Sözleşmeli personel alımı için başvurular 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

#6
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak

Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

#7
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak

Alım sürecinde 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı dikkate alınacak.

#8
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak

Boş kontenjan sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

#9
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı 550 personel alacak

Yerleştirme ise sözlü sınav sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre yapılacak.

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