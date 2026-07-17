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Ekonomi
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Türkiye'nin gıda devi bir anda Amerikalılara satıldı: Kuşkulu alıma şartlı onay verildi

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Türkiye'nin gıda devi bir anda Amerikalılara satıldı: Kuşkulu alıma şartlı onay verildi

Rekabet Kurulu, Cargill Türkiye'nin Pendik Nişasta'yı devralmasıyla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirdi. İşte detaylar...

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Foto - Türkiye'nin gıda devi bir anda Amerikalılara satıldı: Kuşkulu alıma şartlı onay verildi

Ekonomim'de yer alan habere göre, Rekabet Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Cargill’in Pendik Nişasta’yı devralmasına, tüketiciyi ve müşterileri olası fiyat artışlarına ve tedarik sıkıntılarına karşı koruyacak koşulları içeren taahhütler alarak onay verdi.

#2
Foto - Türkiye'nin gıda devi bir anda Amerikalılara satıldı: Kuşkulu alıma şartlı onay verildi

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Cargill Türkiye’nin PNS Pendik Nişasta’nın tek kontrolünü devralmasını incelediği belirtilerek, incelemede iki üreticinin birleşmesinin glikoz şurubu ve karışımları pazarında rekabeti azaltabileceğini belirlendiği kaydedildi.

#3
Foto - Türkiye'nin gıda devi bir anda Amerikalılara satıldı: Kuşkulu alıma şartlı onay verildi

Bu durumun, ham madde fiyatlarını arttırma ve nihai ürünlerin fiyatlarını yükseltme ihtimali değerlendirildi. Kurul, devralma işlemine Cargill’in sunduğu taahhütlerle koşullu izin verdi.

#4
Foto - Türkiye'nin gıda devi bir anda Amerikalılara satıldı: Kuşkulu alıma şartlı onay verildi

Buna göre; fiyat artışları belirli maliyet unsurlarıyla sınırlandırılacak, fiyat ve maliyet verileri beş yıl boyunca bağımsız raporlarla izlenecek, maliyet artışına dayanmayan zam yapılamayacak. Olağandışı fiyat ayarlamaları kuruma bildirilecek ve gerekmesi durumunda artışlar kurum tarafından geri alınabilecek.

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Foto - Türkiye'nin gıda devi bir anda Amerikalılara satıldı: Kuşkulu alıma şartlı onay verildi

Şirket, müşteri sözleşmelerini keyfî olarak feshedemeyecek ve objektif gerekçe olmadan tedariki kesemeyecek. Taahhütlerin ihlali halinde günlük idari para cezası uygulanabilecek. Açıklamada, olağan dışı tedarik kesintilerinin de bildirileceği ve gerekmesi durumunda tedarikin devamı kararının geri alınabileceği, glikoz şurubu gelirlerinin diğer ürünleri finanse etmekte kullanılamayacağı aktarıldı.

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