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Gündem Körfez'de barut fıçısı! İran'dan Büyük Şeytan ABD'ye operasyon tehdidi
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Körfez'de barut fıçısı! İran'dan Büyük Şeytan ABD'ye operasyon tehdidi

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Körfez'de barut fıçısı! İran'dan Büyük Şeytan ABD'ye operasyon tehdidi

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren işgalci terör devleti ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğine karşı İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ültimatom gibi çok sert bir açıklama geldi. Bölgedeki sömürgeci Amerikan varlığını adım adım izlediklerini ilan eden İran, fitne ordusunun her hamlesinin namluların ucunda olduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD ordusunun tüm hareketleri ve teçhizatının takip edildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD ordusunun hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Terörist ABD ordusunun tüm hareketleri ve teçhizatı gözetim altında ve takip edilmektedir. ABD’liler kendilerini CENTCOM’un bölge sularındaki operasyonun sıfır saatine yaklaştırıyor." ifadelerine yer verildi.

  

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