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Bodrum'da MİT ve Sahil Güvenlik'ten operasyon! Görüntüler yayınlandı

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Bodrum'da MİT ve Sahil Güvenlik'ten operasyon! Görüntüler yayınlandı

Muğla Bodrum açıklarında MİT desteğiyle yelkenli bir tekneye düzenlenen operasyonda, 67 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı şüphelisi 5 kişi yakalandı.

#1
Foto - Bodrum'da MİT ve Sahil Güvenlik'ten operasyon! Görüntüler yayınlandı

Edinilen bilgiye göre, İzmir MİT Bölge Başkanlığı, Bodrum Gümbet açıklarında göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

#2
Foto - Bodrum'da MİT ve Sahil Güvenlik'ten operasyon! Görüntüler yayınlandı

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli, Sahil Güvenliğe ait bir insansız hava aracı (İHA) ile 'TCSG-901' adlı bot sevk edildi.

#3
Foto - Bodrum'da MİT ve Sahil Güvenlik'ten operasyon! Görüntüler yayınlandı

iHA tarafından deniz üstünde tespit edilen şüpheli yelkenli tekne, Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Teknede yapılan aramada 67 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

#4
Foto - Bodrum'da MİT ve Sahil Güvenlik'ten operasyon! Görüntüler yayınlandı

Olayla bağlantılı olarak karada da çalışma yürüten Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki takip sonucu göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 5 şüphelinin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemlerine başlandı.

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