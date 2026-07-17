  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ekonomisinden şikayet edenler dikkat! Çeşme otellerinde doluluk oranı yüzde 90 oldu Alkol bir ocağı daha söndürdü Türkiye Tolga Hava Savunma Sistemini aktif etti: Gökyüzü yangın yerine döndü Dışişleri'nden 'Ortak Anlayış' belgesine ilişkin açıklama: AB'nin asılsız iddiaları çarpık anlayışın ürünü! Detay tam bomba... "Pinç Oğuzhan"ın 'baraj patladı' videosuna beğeni yağdı İletişim Başkanı Duran'dan skandal belgeye tepki AB objektiflikten uzak ve vizyonsuz Haluk Levent’le ilgili son iddialar Türkiye’yi sarstı! “Nevşin Mengü” itirafı da olay: “Seçimleri etkiler, söylemeyelim” MSB'den EOKA'nın kanlı geçmişini hatırlatan video: "Unutmadık, unutturmayacağız" ‘Bu gerizekalılığa sinkaflı bir şeyi çakmak geliyor içimden’ Haluk’un cilacıları Cüneyt Özdemir’i çıldırttı İran ABD’nin radar sistemlerini vurdu!
Dünya Fransa'da fırtına kabusu: 2 Ölü
Dünya

Fransa'da fırtına kabusu: 2 Ölü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fransa'da fırtına kabusu: 2 Ölü

Fransa’yı etkisi altına alan şiddetli fırtına can kaybına ve geniş çaplı hasara yol açtı. Fırtınada 2 kişi yaşamını yitirirken, on binlerce hane elektriksiz kaldı, çok sayıda ev ve araç zarar gördü.

Fırtına ülkenin bazı kesimlerinde hasara ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Enedis elektrik dağıtım şirketinin verilerine göre, 53 bin hane elektriksiz kaldı.

Bu durumdan özellikle Auvergne-Rhone-Alpes ve Nouvelle-Aquitaine bölgelerindeki haneler etkilendi.

Auvergne-Rhone-Alpes bölgesindeki Aubenas kentinde, yüzlerce aracın yanı sıra evlerin çatı ve pencerelerinde hasar oluştu.

Yaklaşık 100 kişinin evlerinden tahliye edilerek acil barınma merkezine götürüldüğü kentte, en az 5 kişi yaralandı.

Aynı bölgedeki Loire vilayetine bağlı Saint-Etienne kentinde meydana gelen hortum, 2 kamyonun A72 otoyolu üzerine devrilmesine yol açtı.

Araç trafiği olumsuz etkilenirken, aynı vilayette itfaiye erleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 600'den fazla vakaya müdahalede bulundu.

Isere vilayetine bağlı Saint-Quentin-Fallavier kasabasında da şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar yerinden söküldü, elektrik direkleri yıkıldı ve evlerin çatıları fırtınanın etkisiyle uçtu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak ülkede 2 kişi hayatını kaybetti.

Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki Saint-Victurnien köyünde 30 yaşındaki bir kadın, üzerine düşen ağaç nedeniyle yaşamını yitirdi.

Auvergne Rhone-Alpes bölgesindeki Dolomieu kasabasında ise yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan bir atölyede hayatını kaybeden 37 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Sıcak alarmı kırmızıya döndü! Fransa kavruluyor
Sıcak alarmı kırmızıya döndü! Fransa kavruluyor

Dünya

Sıcak alarmı kırmızıya döndü! Fransa kavruluyor

İran'dan dünyayı sarsacak açıklama: Hürmüz Boğazı açılmayacak!
İran'dan dünyayı sarsacak açıklama: Hürmüz Boğazı açılmayacak!

Gündem

İran'dan dünyayı sarsacak açıklama: Hürmüz Boğazı açılmayacak!

Biz medeniyeti bunlardan mı öğrenecektik laikçiler? Milli takım yenildi Fransa karıştı
Biz medeniyeti bunlardan mı öğrenecektik laikçiler? Milli takım yenildi Fransa karıştı

Avrupa

Biz medeniyeti bunlardan mı öğrenecektik laikçiler? Milli takım yenildi Fransa karıştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23