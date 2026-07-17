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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin zirvesindeki kadınlara seslendi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin zirvesindeki kadınlara seslendi!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Saklı Cennet Berçelan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek" sloganıyla gerçekleştirilen Kadın Şenliği'nin gerçekleştirildiği yaylada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Kadınlar bölgede sağlanan güven ortamına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Hakkari'nin 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda düzenlenen "Kadın Şenliği"ne katılanlara telefonda seslenerek, İstanbul'dan selam ve sevgilerini iletti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Saklı Cennet Berçelan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek" sloganıyla gerçekleştirilen Kadın Şenliği'nin gerçekleştirildiği yaylada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

SAYENİZDE TERÖRÜN ADI DAHİ ANILMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayladaki kadınlara telefon aracılığıyla şöyle seslendi: "Hakkarili hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun inşallah."

Erdoğan, bir vatandaşın Hakkari'ye davet etmesi üzerine, "İnşallah." yanıtını verdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan da "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün artık bu yaylalarda terör konuşulmuyor, terörün adı dahi anılmıyor. Sayenizde kadınlarımız bugün zılgıtlarla, halaylarla bu şenlikte buluştu." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, bölgede sağlanan güven ortamına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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