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Medya Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Seda Sayan 'gelen eşiyle gelsin' dedi yobazlar kudurdu
Medya

Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Seda Sayan 'gelen eşiyle gelsin' dedi yobazlar kudurdu

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Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Seda Sayan 'gelen eşiyle gelsin' dedi yobazlar kudurdu

Seda Sayan'ın katıldığı bir YouTube programında söylediği, "Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın, gelen eşiyle gelsin" sözleri laikçi yobazların tepkisine yol açarken, evlilik kurumunun kutsiyetini savunan sağduyulu kesimlerden ise destek gördü.

Şarkıcı Seda Sayan, katıldığı bir YouTube programında evlilik dönemi ile alakalı açıklamalarda bulundu. Programında evliliklerde sınırların çok net çizilmesi gerektiğini ifade eden Sayan’ın, "Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ VAR

Konuk olduğu dijital yayında evliliklerdeki sınır yönetimini ve kendi ev hayatındaki kuralları anlatan Seda Sayan, özellikle eve kabul edilecek misafirler konusunda radikal bir kırmızı çizgisi olduğunu dile getirerek, "Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın. Gelen eşiyle gelsin." dedi.

SEKÜLER LAİKÇİLER KUDURDU

Seda Sayan'ın evlilikte arkadaşlık sınırlarına dair koyduğu bu kural, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan ve tartışılan başlık haline gelirken, aile mefhumundan bihaber, seküler yaşam tarzını belirlemiş kesimler, "Bu yaklaşım çağdışı. Fazla kuşkucu ve gereksiz katılık evlilikteki güveni sarsar" diyerek Sayan’a tepki yağdırdı.

SAĞDUYULU KESİM DESTEK VERDİ

Sayan'a destek veren sağduyulu muhafazakar kesimler ise, evlilik birliğinin korunması için bu tür sınırların gerekli olduğunu, her iki tarafın da arkadaşlık ilişkilerinde evliliğe uygun mesafeler koyması gerektiğini dile getirdiler.

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