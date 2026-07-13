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Teknoloji-Bilişim
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Yeniakit Publisher
Türkiye S-400'leri tartışırken S-500'ler için masaya oturuldu: 10 tanesi acil olarak talep edildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye S-400'leri tartışırken S-500'ler için masaya oturuldu: 10 tanesi acil olarak talep edildi

Son günlerde Türkiye'nin envanterinde yer alan S-400 hav savunma sistemleri tartışılırken S-500'lerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Türkiye S-400'leri tartışırken S-500'ler için masaya oturuldu: 10 tanesi acil olarak talep edildi

Star'da yer alan habere göre, Rusya'nın bugüne kadar en hassas savunma teknolojileri arasında gösterilen S-500 hava savunma füzesi, bu kez dikkat çeken bir ihracat iddiasıyla gündemde. Uluslararası savunma kulislerinde yer alan bilgilere göre Çin'in, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Rusya'dan 10 adet S-500 hava savunma füzesi tedarik etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

#2
Foto - Türkiye S-400'leri tartışırken S-500'ler için masaya oturuldu: 10 tanesi acil olarak talep edildi

Savunma uzmanlarına göre S-500 hava savunma füzesi, Rusya'nın geliştirdiği en gelişmiş uzun menzilli hava savunma kabiliyetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yüksek irtifada görev yapabilen hedeflerden balistik füzelere ve hipersonik tehditlere kadar geniş bir yelpazeye karşı geliştirilen S-500 hava savunma füzesi, sahip olduğu teknolojiler nedeniyle uluslararası savunma çevrelerinin yakından takip ettiği platformlar arasında yer alıyor.

#3
Foto - Türkiye S-400'leri tartışırken S-500'ler için masaya oturuldu: 10 tanesi acil olarak talep edildi

Bu nedenle Çin'in S-500 hava savunma füzesi ile ilgilendiği yönündeki iddia, kısa sürede dünya savunma gündeminin en dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.

#4
Foto - Türkiye S-400'leri tartışırken S-500'ler için masaya oturuldu: 10 tanesi acil olarak talep edildi

Son yıllarda savunma yatırımlarını hızlandıran Çin'in, mevcut hava savunma ağını daha ileri teknolojilerle desteklemek istediği değerlendiriliyor. Bu kapsamda gündeme gelen S-500 hava savunma füzesi iddiası, ülkenin uzun vadeli askeri planlaması açısından önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor.

#5
Foto - Türkiye S-400'leri tartışırken S-500'ler için masaya oturuldu: 10 tanesi acil olarak talep edildi

Eğer 10 adet S-500 hava savunma füzesi alımı gerçekleşirse, Çin'in stratejik noktalarını koruma kapasitesinin daha da güçlenebileceği ve çok katmanlı hava savunma ağını yeni bir seviyeye taşıyabileceği ifade ediliyor.

#6
Foto - Türkiye S-400'leri tartışırken S-500'ler için masaya oturuldu: 10 tanesi acil olarak talep edildi

Savunma analistlerine göre olası anlaşmada en fazla merak edilen başlık, S-500 hava savunma füzesi ile birlikte hangi teknolojilerin paylaşılacağı olacak. Rusya'nın bugüne kadar en gelişmiş savunma ürünlerini ihraç ederken son derece seçici davrandığı bilinirken, S-500 hava savunma füzesi için gündeme gelen bu iddia teknoloji transferi açısından da dikkatle izleniyor.

#7
Foto - Türkiye S-400'leri tartışırken S-500'ler için masaya oturuldu: 10 tanesi acil olarak talep edildi

Şu ana kadar Rusya veya Çin tarafından 10 adet S-500 hava savunma füzesi alımına ilişkin resmi bir doğrulama yapılmış değil. Buna rağmen savunma kulislerinde konuşulan bu iddia, uluslararası güvenlik çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Eğer söz konusu anlaşma hayata geçerse, S-500 hava savunma füzesi yalnızca Rusya'nın en stratejik savunma ürünlerinden biri olmayı sürdürmeyecek, aynı zamanda küresel savunma pazarındaki en dikkat çekici ihracat gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçebilecek.

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