Türkiye S-400'leri tartışırken S-500'ler için masaya oturuldu: 10 tanesi acil olarak talep edildi

Şu ana kadar Rusya veya Çin tarafından 10 adet S-500 hava savunma füzesi alımına ilişkin resmi bir doğrulama yapılmış değil. Buna rağmen savunma kulislerinde konuşulan bu iddia, uluslararası güvenlik çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Eğer söz konusu anlaşma hayata geçerse, S-500 hava savunma füzesi yalnızca Rusya'nın en stratejik savunma ürünlerinden biri olmayı sürdürmeyecek, aynı zamanda küresel savunma pazarındaki en dikkat çekici ihracat gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçebilecek.