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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Tarih verildi: Dolar kuru 8 lira değişecek

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tarih verildi: Dolar kuru 8 lira değişecek

Dolar kuru 47 lira seviyesinde seyrederken Danimarka merkezli Danske Bank'tan çarpıcı bir tahmin geldi. Banka kurda 8 liralık değişimi işaret etti.

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Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 8 lira değişecek

Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank, Türk lirasına ilişkin kur tahminlerini güncelledi. Banka, dolar, euro ve sterlin/TL paritelerinde önümüzdeki 12 aya yönelik beklentilerini yukarı yönlü paylaştı.

#2
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 8 lira değişecek

Yayımlanan rapora göre, Dolar/TL kurunun 1 ay içinde 47,80'e, 12 ay sonunda ise 55,50 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

#3
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 8 lira değişecek

Banka, Euro/TL için 1 aylık tahminini 55,00, 12 aylık tahminini ise 62,20 olarak açıkladı.

#4
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 8 lira değişecek

Sterlin/TL tarafında ise 1 aylık beklenti 65,44, 12 aylık tahmin ise 71,45 seviyesinde yer aldı.

#5
Foto - Tarih verildi: Dolar kuru 8 lira değişecek

Öte yandan, Dolar/TL kuru erken işlemlerde 47,17 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Kur, haberin yazıldığı sırada yüzde 0,15 artışla 47,16 seviyesinde işlem görüyor.

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Yorumlar

Arif

Elin gavuru bile paramıza değer biçiyor. Ne diyeyim
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