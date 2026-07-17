Tarih verildi: Dolar kuru 8 lira değişecek
Dolar kuru 47 lira seviyesinde seyrederken Danimarka merkezli Danske Bank'tan çarpıcı bir tahmin geldi. Banka kurda 8 liralık değişimi işaret etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Dolar kuru 47 lira seviyesinde seyrederken Danimarka merkezli Danske Bank'tan çarpıcı bir tahmin geldi. Banka kurda 8 liralık değişimi işaret etti.
Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank, Türk lirasına ilişkin kur tahminlerini güncelledi. Banka, dolar, euro ve sterlin/TL paritelerinde önümüzdeki 12 aya yönelik beklentilerini yukarı yönlü paylaştı.
Yayımlanan rapora göre, Dolar/TL kurunun 1 ay içinde 47,80'e, 12 ay sonunda ise 55,50 seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Banka, Euro/TL için 1 aylık tahminini 55,00, 12 aylık tahminini ise 62,20 olarak açıkladı.
Sterlin/TL tarafında ise 1 aylık beklenti 65,44, 12 aylık tahmin ise 71,45 seviyesinde yer aldı.
Öte yandan, Dolar/TL kuru erken işlemlerde 47,17 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Kur, haberin yazıldığı sırada yüzde 0,15 artışla 47,16 seviyesinde işlem görüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23