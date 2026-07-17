  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Metforminle birlikte verilen... Şeker hastalarına soğan özütü deneyi... İşte sonuçları Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası... Ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor Yeni transferler tanıtıldı: Fenerbahçe'de imza şov Öğrenci vizelerine sabit süre Amerikan rüyasının sonu Uluslararası ajansların son dakika geçtiği haber! Savunma sanayi şirketine İHA ile casusluk: Apar topar harekete geçildi Bankacılık sektörünün mevduatı 85 milyar daha arttı Kedi köpek alınmayacak İçeri girmeleri yasaklanacak
Sağlık
11
Yeniakit Publisher
Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası... Ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası... Ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor

Çağımızın en büyük sorunlarından olan kalp sağlığı için uzmanlara mutlaka kulak verilmeli...

#1
Foto - Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası... Ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, Türkiye’de ölümlerin yaklaşık yüzde 40’ının kalp hastalıklarından kaynaklandığını belirtti.

#2
Foto - Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası... Ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor

Kalp ve damar hastalıkları, Türkiye’de de en önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alıyor. Türkiye’de tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 40’ının kalp hastalıklarından kaynaklandığına dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, koroner kalp hastalığının erken tanı ve yaşam tarzı değişiklikleriyle büyük ölçüde önlenebileceği uyarısında bulundu.

#3
Foto - Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası... Ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor

Prof. Dr. Özatik, kalbin yaşam boyunca hiç durmadan çalışan hayati bir organ olduğunu belirterek, "Kalbimiz dakikada ortalama 75 kez kasılıp gevşiyor ve günde yaklaşık 100 bin kez çalışıyor. Bu yoğun çalışma temposunu sürdürebilmesi için koroner arter adı verilen damarlar aracılığıyla sürekli oksijen ve besin alması gerekiyor. Bu damarların daralması veya tıkanması ise koroner kalp hastalığını ortaya çıkarıyor" dedi.

#4
Foto - Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası... Ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor

Koroner kalp hastalığının oluşumunda hem değiştirilemeyen hem de kontrol altına alınabilecek risk faktörlerinin bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Özatik, şunları kaydetti:

#5
Foto - Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası... Ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor

"İleri yaş, erkek cinsiyet ve ailede kalp hastalığı öyküsü gibi faktörleri değiştirmek mümkün değildir. Erkeklerde 45, kadınlarda ise 55 yaş sonrası risk belirgin şekilde artmaktadır. Buna rağmen sigara kullanımı, yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, obezite, hareketsiz yaşam, aşırı alkol tüketimi ve kronik stres gibi faktörler kontrol altına alınabilir. Özellikle sigara, damar yapısını bozarak koroner arter hastalığının gelişiminde en önemli risk etkenlerinden biridir."

#6
Foto - Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası... Ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor

Koroner kalp hastalığının en önemli belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özatik, "Göğüs ağrısı genellikle yürüyüş, merdiven çıkma, ağır yemek sonrası veya stres sırasında ortaya çıkar. Hastalar bunu göğüste baskı, sıkışma ya da ezilme hissi olarak tarif eder" diye konuştu.

#7
Foto - Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası... Ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor

Ağrının çoğu zaman sol omuza, kola, çeneye veya mide bölgesine yayılabileceğini ve birkaç dakika içinde dinlenmeyle hafifleyebileceğini aktaran Özatik, ancak bazı kişilerde hiçbir belirti olmadan da kalp krizi gelişebileceği uyarısında bulundu. Özatik, bu nedenle özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli kalp kontrollerini ihmal etmemelerinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

#8
Foto - Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası... Ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor

Ailesinde kalp hastalığı olanlar belirtiler ortaya çıkmadan kardiyoloji kontrollerini yaptırmalı Özatik, erken teşhis ve risk faktörlerinin kontrol altına alınmasının kalp krizi ve buna bağlı ölümlerin önlenmesinde en etkili yöntemler arasında yer aldığını belirterek, özellikle ailesinde kalp hastalığı bulunan bireylerin belirtiler ortaya çıkmadan kardiyolojik değerlendirmeden geçmelerinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

#9
Foto - Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası... Ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor

Koroner kalp hastalığından korunmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Özatik, şu önerilerde bulundu:

#10
Foto - Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası... Ölümlerin yüzde 40’ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor

"Sigara kullanılmamalı, tansiyon, kolesterol ve kan şekeri düzenli takip edilmeli. Haftada en az 150 dakika düzenli fiziksel aktivite yapılmalı, sebze, meyve ve zeytinyağı ağırlıklı Akdeniz tipi beslenme tercih edilmeli. İdeal kilo korunmalı, stres yönetimine önem verilmeli ve düzenli sağlık kontrolleri aksatılmamalı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahbap’da rezil olan Özlem'den tesettürlülere yalakalık
Gündem

Ahbap’da rezil olan Özlem'den tesettürlülere yalakalık

CHP yandaşı Özlem Gürses, Ahbap skandalı sonrası içine düştüğü itibar bataklığından kurtulmak için akla hayale gelmeyecek algı oyununa giriş..
Bakan Bolat'tan ‘Made in EU’ diplomasisi…
Ekonomi

Bakan Bolat'tan ‘Made in EU’ diplomasisi…

Avrupa Birliği’nin (AB) başkenti Brüksel’de temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB’nin yeni dönem sanayi ve yatırım stratejilerind..
İzmir'de ne işi var? Kovun bu adamı!
Yerel

İzmir'de ne işi var? Kovun bu adamı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi kararı v..
FETÖ itirafçısından şok eden ifade! 'Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldırın' talimatı
Gündem

FETÖ itirafçısından şok eden ifade! 'Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldırın' talimatı

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen çalışmalar, hadisenin arka pla..
Netanyahu ve yandaşlarından basına sansür yasası! İsrail’de basın özgürlüğü tamamen rafa kalktı!
Gündem

Netanyahu ve yandaşlarından basına sansür yasası! İsrail’de basın özgürlüğü tamamen rafa kalktı!

İsrail Meclisi, 27 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde dün feshedilmeden hemen önce, ülkede basın özgürlüğünü tamamen bitire..
CHP'de koltuk operasyonu! 8 il başkanı daha gitti
Gündem

CHP'de koltuk operasyonu! 8 il başkanı daha gitti

Cumhuriyet Halk Partisi merkez yönetimi tarafından yeni bir karar daha alındı. Sözcü Müslim Sarı, aralarında önemli isimlerin olduğu 8 il b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23