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Teknoloji-Bilişim
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Herkes BAE derken büyük ters köşe: Türkiye'den S-400'leri yana yakıla isteyen ülkeyi açıkladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Herkes BAE derken büyük ters köşe: Türkiye'den S-400'leri yana yakıla isteyen ülkeyi açıkladı

CATSA yaptırımlarının kaldırılmasıyla başka bir ülkeye devredileceği konuşulan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

#1
Foto - Herkes BAE derken büyük ters köşe: Türkiye'den S-400'leri yana yakıla isteyen ülkeyi açıkladı

Dün öğle saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

#2
Foto - Herkes BAE derken büyük ters köşe: Türkiye'den S-400'leri yana yakıla isteyen ülkeyi açıkladı

Açıklama, son dönemde S-400, CAATSA yaptırımları ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüşüne ilişkin artan açıklamalar ve iddiaların ardından geldi.

#3
Foto - Herkes BAE derken büyük ters köşe: Türkiye'den S-400'leri yana yakıla isteyen ülkeyi açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, süreçle ilgili somut bir gelişme yaşanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

#4
Foto - Herkes BAE derken büyük ters köşe: Türkiye'den S-400'leri yana yakıla isteyen ülkeyi açıkladı

Stratejist Özay Şendir ise kaleme aldığı yazısında S-400'ler için masada tek seçeneğin Birleşik Arap Emirlikleri olmadığını vurguladı.

#5
Foto - Herkes BAE derken büyük ters köşe: Türkiye'den S-400'leri yana yakıla isteyen ülkeyi açıkladı

Özay Şendir, S-400 meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye’nin elindeki S-400 bataryalarının gideceği ülke konusunda herkes Birleşik Arap Emirlikleri’nin üzerinde duruyor ama BAE tek seçenek değil. Masada iki iştahlı alıcı daha var. O iki ülke Suudi Arabistan ve Katar.

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Foto - Herkes BAE derken büyük ters köşe: Türkiye'den S-400'leri yana yakıla isteyen ülkeyi açıkladı

ABD; bugün ne Katar ne de Suudi Arabistan’ın S-400 almasına ses çıkarmayacak pozisyonda. Ayrıca Türkiye ile ilişkileri tamamen düzeltmek adına Körfez’deki S-400 bataryaları katlanılır maliyet" dedi.

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