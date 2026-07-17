Herkes BAE derken büyük ters köşe: Türkiye'den S-400'leri yana yakıla isteyen ülkeyi açıkladı
CATSA yaptırımlarının kaldırılmasıyla başka bir ülkeye devredileceği konuşulan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CATSA yaptırımlarının kaldırılmasıyla başka bir ülkeye devredileceği konuşulan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Dün öğle saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklama, son dönemde S-400, CAATSA yaptırımları ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüşüne ilişkin artan açıklamalar ve iddiaların ardından geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, süreçle ilgili somut bir gelişme yaşanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.
Stratejist Özay Şendir ise kaleme aldığı yazısında S-400'ler için masada tek seçeneğin Birleşik Arap Emirlikleri olmadığını vurguladı.
Özay Şendir, S-400 meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye’nin elindeki S-400 bataryalarının gideceği ülke konusunda herkes Birleşik Arap Emirlikleri’nin üzerinde duruyor ama BAE tek seçenek değil. Masada iki iştahlı alıcı daha var. O iki ülke Suudi Arabistan ve Katar.
ABD; bugün ne Katar ne de Suudi Arabistan’ın S-400 almasına ses çıkarmayacak pozisyonda. Ayrıca Türkiye ile ilişkileri tamamen düzeltmek adına Körfez’deki S-400 bataryaları katlanılır maliyet" dedi.
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