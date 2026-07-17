Herkes BAE derken büyük ters köşe: Türkiye'den S-400'leri yana yakıla isteyen ülkeyi açıkladı

Özay Şendir, S-400 meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye’nin elindeki S-400 bataryalarının gideceği ülke konusunda herkes Birleşik Arap Emirlikleri’nin üzerinde duruyor ama BAE tek seçenek değil. Masada iki iştahlı alıcı daha var. O iki ülke Suudi Arabistan ve Katar.