  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti İBB Meclis Üyesi Eroğlu rakamlarla konuştu! Beceriksiz CHP, İstanbul'a ulaşım kabusu yaşatıyor Türkiye ekonomisinden şikayet edenler dikkat! Çeşme otellerinde doluluk oranı yüzde 90 oldu Alkol bir ocağı daha söndürdü Türkiye Tolga Hava Savunma Sistemini aktif etti: Gökyüzü yangın yerine döndü Dışişleri'nden 'Ortak Anlayış' belgesine ilişkin açıklama: AB'nin asılsız iddiaları çarpık anlayışın ürünü! Detay tam bomba... "Pinç Oğuzhan"ın 'baraj patladı' videosuna beğeni yağdı İletişim Başkanı Duran'dan skandal belgeye tepki AB objektiflikten uzak ve vizyonsuz Haluk Levent’le ilgili son iddialar Türkiye’yi sarstı! “Nevşin Mengü” itirafı da olay: “Seçimleri etkiler, söylemeyelim” MSB'den EOKA'nın kanlı geçmişini hatırlatan video: "Unutmadık, unutturmayacağız" ‘Bu gerizekalılığa sinkaflı bir şeyi çakmak geliyor içimden’ Haluk’un cilacıları Cüneyt Özdemir’i çıldırttı
Gündem 3’ü Özgür Özel’in! 6’sı CHP’li 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası Meclis’te…
Gündem

3’ü Özgür Özel’in! 6’sı CHP’li 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası Meclis’te…

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
3’ü Özgür Özel’in! 6’sı CHP’li 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası Meclis’te…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 7 milletvekiline ait 9 yeni dokunulmazlığın kaldırılması için dosya sunuldu. 6 CHP’li milletvekilleri arasında yer alan Özgür Özel hakkında 3 dosya bulunuyor.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderildi. Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu.

Ayrıca, CHP Grup Başkanı Özel hakkında daha önce Komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23