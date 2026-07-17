3’ü Özgür Özel’in! 6’sı CHP’li 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası Meclis’te…
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 7 milletvekiline ait 9 yeni dokunulmazlığın kaldırılması için dosya sunuldu. 6 CHP’li milletvekilleri arasında yer alan Özgür Özel hakkında 3 dosya bulunuyor.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderildi. Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu.
Ayrıca, CHP Grup Başkanı Özel hakkında daha önce Komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor.