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Gündem İletişim Başkanı Duran’dan ‘15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti’ paylaşımı: Bir çiçekten doğan umut, bir milletin iradesine dönüştü!
Gündem

İletişim Başkanı Duran’dan ‘15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti’ paylaşımı: Bir çiçekten doğan umut, bir milletin iradesine dönüştü!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilhamla tasarlanan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti'nin, hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgelediğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Bir çiçekten doğan umut, bir milletin iradesine dönüştü. Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda tasarlanan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti, hain darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgeliyor."

"253 şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan hatıra rozeti, ‘İrade Bizim, Zafer Bizim’ temasıyla düzenlenen anma programlarında vatandaşlarımızın beğenisine sunuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında; bir kez daha şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

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