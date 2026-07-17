İletişim Başkanı Duran’dan ‘15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti’ paylaşımı: Bir çiçekten doğan umut, bir milletin iradesine dönüştü!

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Bir çiçekten doğan umut, bir milletin iradesine dönüştü. Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda tasarlanan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti, hain darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgeliyor."

"253 şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan hatıra rozeti, ‘İrade Bizim, Zafer Bizim’ temasıyla düzenlenen anma programlarında vatandaşlarımızın beğenisine sunuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında; bir kez daha şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."