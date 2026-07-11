Bu indirimler kaçmaz! BİM aktüel kataloğu yayınlandı
BİM 14 Temmuz kataloğunu yayımladı. Pek çok üründe kaçırılmayacak cazip fırsatlar mevcut.
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BİM 14 Temmuz kataloğunu yayımladı. Pek çok üründe kaçırılmayacak cazip fırsatlar mevcut.
BİM aktüel ürünleri, milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden BİM’de bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağı, kampanyalı fiyatlar ve raflara gelecek fırsat ürünleri belli oldu. İşte, BİM 14 Temmuz kataloğu:
Solo Tuvalet Kağıdı 48'li 359 TL Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Kapsül 60'lı 329 TL Sleepy Sensitive Islak Havlu 4x70'li 99 TL Scarlett Hijyenik Ped Gece 89 TL Kotex Günlük Ped 34'lü + Tampon 8'li 99 TL Jenny Willy Bebek Bezi Aylık Paket 389 TL Stop Forte Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL Stop Forte Derz Temizleyici 750 ml 99 TL Asperox Sparx Sıvı Bulaşık Deterjanı Cool Lime & Bergamot 79 TL Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 129 TL Bulut Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 99 TL Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkliler 269 TL Omo Active Oxygen Toz Deterjan Beyazlar 449 TL Fairy Yüzey Temizlik Havlusu 109 TL Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre 229 TL Hypo Klasik Çamaşır Suyu 3730 ml 89 TL Ekomis Çöp Torbası Çeşitleri 20 TL Sitil Spor Ayakkabı Bakım Süngeri 50 ml 39,50 TL Sitil Ayakkabı Temizleme Solüsyonu 100 ml 35 TL İlaslan Doğal Kabak Lif 95 TL Veet Tüy Dökücü Krem Kadın 100 ml 159 TL Veet Tüy Dökücü Krem Erkek 200 ml 279 TL Sensodyne Diş Macunu Tam Koruma + Beyazlatıcı 175 TL Repute Çantalı Parfüm Kadın 110 ml 449 TL Dalan Sıvı Sabun 3 Litre 109 TL LPM Duş Jeli 650 ml 125 TL Clear Şampuan 179 TL Elidor Anında Onarıcı Saç Bakım Kremi 130 ml 149 TL Duru Hydropure Bakım Sabunu 4x135 gr 99 TL Flormar Aydınlatıcı Kalem 199 TL Flormar Ruj 199 TL Flormar Maskara Carefull Volume 299 TL Flormar Göz Kalemi Extreme Tattoo Gel 199 TL Shela & Capitol Deodorant 200 ml 82,50 TL Axe Deodorant Seti 150 ml + 35 ml 199 TL
Karlıtepe Limonlu C+ Vitaminli Maden Suyu 6x200 ml 57,50 TL Coco Zen Çiğnenebilir Hindistan Cevizli İçecek Yaban Mersini Aromalı 39,50 TL Sek Çilek Aromalı Bardak Limonata 285 ml 32,50 TL Sırma Aromalı Maden Suyu 1 Litre 39 TL Züber Soğuk Çay Greyfurt & Mango Aromalı 250 ml 49,50 TL Pepsi/Lipton İçecek Çeşitleri 45 TL Eduscho Family Filtre Kahve 245 TL Jacobs Karışım Kahve Soğuk Cappuccino 8'li 82,50 TL Nescafe Xpress Soğuk Kahve Original 129 TL Züber Protein Bar Muz Aromalı 69 TL Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 gr 349 TL FitNut 0 Yer Fıstığı Ezmesi 360 gr 169 TL Master Pops Mısır Çerezi Paprika Aromalı 29,50 TL Aypop Patlamış Mısır 29,50 TL Luppo Karaorman Meyve Aromalı Çikolata Kaplı Kek 182 gr 75 TL Ülker Dankek Kakaolu Baton Kek 200 gr 45 TL M&M's Cookie Dough Kurabiye Hamuru Aroma Dolgulu Çikolatalı Draje 36 gr 39 TL Çokoprens Kakao Kremalı Bisküvi 30 gr 6,50 TL Bebeto Barbie & Hot Wheels Pamuk Şeker, Bubble Gum & Vanilya Aromalı Yumuşak Şeker 250 gr 39 TL First Sour Patch Kids Şekersiz Sakız Kırmızı Meyve Aromalı 35 TL Sweeto Puzzle Meyve Sulu Yumuşak Şekerleme 130 gr 29 TL Bonart Oyuncaklı Ekşili Lolipop 22 gr 29,75 TL Yayla Kurutulmuş Meyve 75 TL Delly Meyve Bar Bademli & Ananaslı 35 gr 39,50 TL
Aynes %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 34,50 TL Aytaç Piliç Sucuk 450 gr 89 TL Ayca Peynir Çeşitleri 500 gr 239 TL Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 339 TL Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 69 TL Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 349 TL İçim Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 139 TL İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 gr 159 TL İçim Labne 3x180 gr 169 TL İçim Şef Yağlı Krema 200 ml 47,50 TL Hastavuk Piliç Döner 1000 gr 249 TL Namet Dana Döner 450 gr 339 TL Chefista Shangai Style Tavuklu Noodle 350 gr 129 TL Gedik Piliç Acılı Kebap 1000 gr 139 TL Danet Fıstıklı Dana – Kuzu Kebap 270 gr 239 TL İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 87,50 TL İçim Ayran 1,5 Litre 79 TL İçimino Çikolatalı Süt 6x180 ml 79,50 TL İçimino Çilekli Süt 6x180 ml 79,50 TL Sek Çikolatalı Milkshake 285 ml 44,50 TL Sek Zeytinli Kekikli Taze Peynir 150 gr 69 TL Dost Çilekli Pastörize Süt 1 Litre 54,50 TL Dost Naneli Ayran 300 ml 16,50 TL Magnum Badem Cone 140 ml 100 TL
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