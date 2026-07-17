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Siyaset Oğuzhan, AHBAP ile ilgili gerçekleri Atilla Taş’a itiraf etmiş! Linç edilirim korkusu ile sustum!
Siyaset

Oğuzhan, AHBAP ile ilgili gerçekleri Atilla Taş’a itiraf etmiş! Linç edilirim korkusu ile sustum!

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Oğuzhan, AHBAP ile ilgili gerçekleri Atilla Taş’a itiraf etmiş! Linç edilirim korkusu ile sustum!

Atilla Taş isimli CHP trolü, AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur isimli provokatörün günler önce kendisini aradığını söyledi. Taş’ın aktardığına göre Uğur, Haluk Levent’in “dolandırıcı olduğunu” 2023’te fark etmişti ancak linç edilmemek için açıklamamıştı. Bu iddialar, laikçi mahallenin tüm pisliklerini kendilerinin de bildiklerini ancak gizlediklerini ortaya koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik derinleştirilerek yürütülen soruşturma kapsamında sular durulmuyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen dokuz şüpheliden aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu yedi kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında mali denetçiler, dernek çalışanları ve kripto para piyasasında faaliyet gösteren bir ismin de yer aldığı öğrenildi. Şüphelilerin Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri sürerken, Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamaların detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

 

Alınan bilgilere göre, Oğuzhan Uğur'a şüpheli para trafikleri sebebiyle doğrudan "suç gelirlerinin aklanması" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltildi.

UĞUR, KORKUDAN SUSTUĞUNU İTİRAF ETMİŞ

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının hemen ardından şarkıcı Atilla Taş'ın yaptığı açıklamalar, soruşturmanın arka planına dair yeni soru işaretlerine yol açtı.

Uğur'un iki gün önce kendisini aradığını ve oldukça endişeli olduğunu belirten Taş, aralarında geçen konuşmayı kamuoyuyla paylaştı.

 

Taş'ın ifadelerine göre Uğur, Haluk Levent'in bazı yanlışlarını gördüklerini ve 2023 yılında kendisiyle tüm ilişkiyi kestiklerini söyledi.

Ancak Levent'in o dönemdeki dokunulmazlığı ve olası bir sosyal medya lincinden korktuğu için sessiz kalmayı tercih ettiğini itiraf etti. Atilla Taş ise bu itiraf üzerine Uğur'u "sana da yürüyecekler" diyerek uyardığını, yaşanan gözaltı kararının kendisini şaşırtmadığını ve Uğur'un sadece bu duruma kananlardan biri olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

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