Bakan Kurum COP 31 toplantısına başkanlık etti Birikim ve becerilerimizi paylaşmaya hazırız

COP31 Başkanı Kurum'un başkanlığında; Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin çevre ve iklimden sorumlu temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi. D-8 kapsamında ilk kez Çevre Bakanları marjında, D-8 Ülkeleri COP31 Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Kurum, iklim değişikliğinin ekonomik kalkınmayı, şehirleri, gıda güvenliğini, enerji sistemlerini ve toplumları etkileyen küresel bir sorun olduğunu söyledi. COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olan Türkiye'nin çevreyi, şehirleri ve iklimi sürdürülebilir kalkınma vizyonunun merkezine alan güçlü bir yaklaşım ortaya koyduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Afet sonrası yeniden inşa tecrübemizden Sıfır Atık Hareketi'ne, dirençli şehirlerden enerji verimliliğine, döngüsel ekonomiden sürdürülebilir altyapılar ve çevre teknolojilerine kadar pek çok alanda edindiğimiz birikimi COP31 sürecinde tüm taraflarla paylaşmaya hazırız" dedi.