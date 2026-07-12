Bu tohum gerçek protein bombası: Herkesin yeni gözdesi oldu! Kalp ve felç gibi hastalıklara çare oluyor
Yıldız şeklinde görüntüsüyle herkesin yeni gözdesi olan bu besin kaynağının faydalarına çok şaşıracaksınız...
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Yıldız şeklinde görüntüsüyle herkesin yeni gözdesi olan bu besin kaynağının faydalarına çok şaşıracaksınız...
Protein bakımından zengin yapısı ve yüksek omega-3 içeriğiyle dikkat çeken sacha inchi, son dönemde sağlıklı beslenme trendlerinin öne çıkan süper gıdalarından biri haline geldi. Amazon kökenli bu yıldız şeklindeki tohum; kalp damarlarını destekleyebilecek sağlıklı yağları, antioksidanları ve tam protein içeriğiyle bilim insanlarının da radarında. Peki, sacha inchi nedir ve neden bu kadar konuşuluyor?
'İnka fındığı' veya 'dağ fıstığı' olarak da bilinen bu tohum, yüksek protein, omega-3 ve antioksidan içeriği sayesinde hem kalp sağlığından kas gelişimine kadar birçok alanda potansiyel faydalarıyla araştırılıyor. İşte sacha inchi hakkında bilinmesi gerekenler…
Sacha inchi (Plukenetia volubilis), Amazon yağmur ormanlarında yetişen ve yıldız şeklindeki meyvesiyle dikkat çeken bir bitkidir. Yüzyıllardır Peru ve çevresindeki Amazon havzasında hem besin olarak tüketiliyor hem de geleneksel tıpta çeşitli amaçlarla kullanılıyor.
Günümüzde sacha inchi; kavrulmuş tohum, protein tozu, tohum ezmesi ve yağ formunda satılıyor. Ayrıca saç ve cilt bakım ürünlerinde de sacha inchi yağına sıkça yer veriliyor.
Bu yağlar, kalp ve damar sağlığını destekleyen en önemli besin öğeleri arasında yer alıyor.
Araştırmalar, sacha inchi yağının düzenli tüketiminin kan basıncı ve kolesterol seviyelerinin düşürülmesine katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Bu etkinin uzun vadede kalp krizi ve felç riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.
Sacha inchi yağının yaklaşık yüzde 45 ila 50'si omega-3 yağ asitlerinden oluşuyor. Bu oran, bitkisel kaynaklar arasında oldukça yüksek kabul ediliyor.
Beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. Ruh halini olumlu yönde etkileyebilir. Göz sağlığına katkı sağlayabilir.
Eklem rahatsızlıklarında iltihabın azaltılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca kronik inflamasyonun azaltılmasında da önemli rol oynadığı biliniyor. Bu nedenle romatoid artrit gibi iltihap temelli hastalıklarda balık yağına bitkisel bir alternatif olarak değerlendiriliyor.
Sacha inchi yağının çıkarılmasının ardından geriye kalan küspe, yüzde 53 ila 59 oranında protein içeriyor. Bu nedenle protein tozu formu özellikle spor yapanlar ve bitki bazlı beslenenler için ilgi görüyor.
En dikkat çekici özelliklerinden biri ise insan vücudunun ihtiyaç duyduğu dokuz temel amino asidin tamamını içermesi. Bu sayede 'tam protein' olarak sınıflandırılıyor. Tam proteinler kas onarımı, bağışıklık sistemi ve enzim üretimi açısından önemli kabul ediliyor.
Bilimsel araştırmalar, sacha inchi tohumunda 300'den fazla antioksidan bileşik bulunduğunu ortaya koyuyor.
Bunlar arasında özellikle: E vitamini (tokoferoller): Kalp ve cilt sağlığını destekleyebilir. Fenolik bileşikler: Kronik inflamasyonun azaltılmasına katkı sağlayabilir. Karotenoidler: Vücutta A vitaminine dönüşerek bağışıklık sistemini destekleyebilir.
Sacha inchi yalnızca sağlıklı yağ ve protein kaynağı değil. Aynı zamanda lif, demir ve kalsiyum açısından da zengin bir besin olarak öne çıkıyor. Bu özellikleri sayesinde dengeli beslenme programlarında alternatif bitkisel kaynaklardan biri olarak değerlendiriliyor.
Sacha inchi, yüksek lif ve protein içeriği sayesinde tokluk hissini artırarak dolaylı yoldan kilo vermenize yardımcı olur.
İçindeki Omega-3 yağ asitleri, vücudun yağ yakma sinyallerini destekler ve hücresel sağlığı korur. Kötü kolesterolü ve kan basıncını düşürerek, iyi kolesterolü artırır. Bu özellikleri sayesinde kalp krizi ve felç riskini azaltmaya, genel kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Aksi durumlarda hekime başvurmayı unutmayınız.
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