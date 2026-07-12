Bu tohum gerçek protein bombası: Herkesin yeni gözdesi oldu! Kalp ve felç gibi hastalıklara çare oluyor

Protein bakımından zengin yapısı ve yüksek omega-3 içeriğiyle dikkat çeken sacha inchi, son dönemde sağlıklı beslenme trendlerinin öne çıkan süper gıdalarından biri haline geldi. Amazon kökenli bu yıldız şeklindeki tohum; kalp damarlarını destekleyebilecek sağlıklı yağları, antioksidanları ve tam protein içeriğiyle bilim insanlarının da radarında. Peki, sacha inchi nedir ve neden bu kadar konuşuluyor?