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Gündem Savcı Sayan’ın Kılıçdaroğlu’na cenazedeki sözlerine Önder Sav’dan açıklama: Pişman olmadım desem çok ayıp olur!
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Savcı Sayan’ın Kılıçdaroğlu’na cenazedeki sözlerine Önder Sav’dan açıklama: Pişman olmadım desem çok ayıp olur!

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Savcı Sayan’ın Kılıçdaroğlu’na cenazedeki sözlerine Önder Sav’dan açıklama: Pişman olmadım desem çok ayıp olur!

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, Savcı Sayan’ın bugün son yolculuğuna uğurlanan Deniz Baykal’ın eşi Oya Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu’na “Sizi eve bıraktığım gece beni dinlemiş olsaydınız bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Önder Sav’a uymayacaktınız. O gece size söyledim ben” sözleri sonrası konuştu. 16 yıl öncesiyle bugünün farklı olduğunu belirten Sav, “Pişman olmadım desem çok ayıp olur elbette” diyerek yaşananların perde arkasını anlattı.

Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenazesinde Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Başkanım yolunuz açık olsun. İyisiniz değil mi? Sizi eve bıraktığım gece beni dinlemiş olsaydınız bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Önder Sav’a uymayacaktınız. O gece size söyledim ben” ifadelerini kullandı.

Sayan’ın sözleri sonrası CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav’dan açıklama geldi. Sav, “Kendisinin bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı adaylığını açıklamasından önce konuştukları ve onu uyardığı yönünde. Sayan’ın ‘sen bırak Deniz Baykal gelsin. Daha sonra parti seni genel başkan yapar’ dediği anlaşılıyor. Baykal’ın istifa zorunda kalması anındaki olaylarla, 2026’nın bugününü kıyaslamamak gerekir. 16 yıl önce yaşanan siyasi olaylar farklıydı, geldiğimiz şu aşamada 16 yıl sonra değerlendirmeler farklı olur. Bu aşamada bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

HERKES BAYKAL’I İSTERKEN BEN KILIÇDAROĞLU’NU ÖNERDİM

Sav ayrıca, “16 yıl önce sayın Baykal’ın istifası sonrası o kaotik ortamda elbette bir çıkış yolu aramak gerekiyordu. Ben genel sekreter olarak Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamına yakını sayın Baykal’ı istemesine rağmen Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasında yarar gördüm. Ama şimdi bu yaşananlara hele hele bugün mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu’nun yaptıklarına baktıktan sonra ‘pişman olmadım’ demem çok ayıp olur elbette” dedi.

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