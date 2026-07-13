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Gündem Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kadının kalbi durdu
Gündem

Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kadının kalbi durdu

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Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kadının kalbi durdu

Adana'da sulama kanalına uçan otomobilden çıkarılan iki kadının duran kalpleri ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan kadınların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta boğulma tehlikesi geçirerek bilinci kapanan ve kalbi duran 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin dakikalar süren kalp masajıyla kadınların kalbi yeniden çalıştırılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

 

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