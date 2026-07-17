Şehrin Yeni Buluşma Noktası Çınaraltı Çay Bahçesi Hizmete Açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu Pınarbaşı Mahallesi’nde hayata geçirilen Çınaraltı Çay Bahçesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal ve İrfan Karatutlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

“Şehrimize Nitelikli Bir Sosyal Alan Kazandırdık”

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Çocukluğumuzda ailelerimizle piknik yaptığımız, arkadaşlarımızla yaz akşamlarında anılar biriktirdiğimiz, yorgunluğumuzu çınarların gölgesinde attığımız bir yerdi Çınaraltı. Burası 2022 yılının haziran ayında yangın sonucu ağır tahribat aldı. 6 Şubat depremlerinde de işlevini tamamen yitirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra burada kapsamlı bir çalışma başlattık. Yaklaşık 15 dönümlük bu alanda nitelikli bir sosyal tesis, dinlenme alanları, çevre düzeni, oyun alanı ve otoparkıyla önemli bir yatırım yaptık. Şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Şehrimizi Deprem Öncesinden Daha İyi Koşullara Taşıyoruz”

Başkan Fırat Görgel, konuşmasının devamında deprem sonrası yeniden inşa sürecine değinerek, “Altyapı çalışmalarımız bu sene sonu itibariyle bitecek. Asfalt seferberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Caddelerimizi, sokaklarımızı tek tek yenileyerek şehrimizi deprem öncesi koşullardan çok daha iyi bir hale getireceğiz. Bir yandan şehri normaline kavuştururken birçok sosyal tesisi, spor alanlarını ve kültür alanlarını da şehrimize kazandırıyoruz. Depremin izlerini silmeye çalışırken aynı zamanda da şehrin niteliğini geliştirmek için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Köksal ve Karatutlu’dan, Çınaraltı Yatırımına Tam Destek

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, “Şehrimizin nefes alacağı, hemşehrilerimizin ailecek gelerek kaliteli vakit geçirebileceği alanlara ihtiyacı var. Çınaraltı Çay Bahçesi de onlardan biri olmuş. Şehrimize kazandırılan bu güzel tesis için Fırat Görgel başkanımıza teşekkür ediyor, Çınaraltı Çay Bahçesi’nin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ise, “Bu projeyi şehrimize kazandıran Fırat Görgel başkanımızı kutluyor, teşekkür ediyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız için çok güzel bir mekân kazandırıldı şehrimize” ifadelerini kullandı.

“Hemşehrilerimizin Yeni Buluşma Noktası Olacak”

66.⁠ ⁠Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de, “Şehrin hafızasındaki bu tür mekânların yaşatılması çok değerli. Fırat Görgel başkanımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizin buluşma noktası olacak burası” dedi. Konuşmaların ardından şehir protokolü tarafından kurdele kesilerek Çınaraltı Çay Bahçesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından heyet, tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Pınarbaşı’nın Doğal Kimliği Korundu

Şehir merkezinin oksijen deposu olarak bilinen Pınarbaşı’nın karakteristik yapısının orijinalliği korunarak yapılan tesis, dinlenme alanı olmanın ötesine geçerek güvenli, düzenli ve sürdürülebilir bir sosyal yaşam alanı olarak vatandaşlara hizmet verecek. Kahramanmaraş’ın önemli rekreasyon alanlarından biri olan Pınarbaşı’nda yükselen Çınaraltı Çay Bahçesi, sosyal etkileşimi artıran, ailelerin huzurla vakit geçirebildiği ve şehrin yaşam kalitesine katkı sunan önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Her Yaş Grubuna Hitap Eden Sosyal Yaşam Alanı

Çınaraltı Sosyal Tesisleri, her yaş grubundan vatandaşın rahatlıkla faydalanabileceği kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Proje kapsamında çocukların güvenli ve eğlenceli vakit geçirebileceği oyun alanları, yürüyüş güzergâhları, dinlenme noktaları ve ortak kullanım alanları sosyal etkileşimi teşvik edecek şekilde planlandı. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlara huzurlu bir ortam sunacak olan alan, doğa ve sosyal yaşamı bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olacak.

Âtıl Park Alanı Modern Görünüme Kavuştu

Çınaraltı Çay Bahçesi’nin hemen yanında bulunan ve uzun süredir âtıl durumda kalan park alanı da Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşturuldu. Gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında parkın yürüyüş yolları, oturma alanları ve yeşil dokusu baştan sona yenilenirken, vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturuldu. Çevre düzenlemeleri ve peyzaj uygulamalarıyla estetik görünümü güçlendirilen park, Çınaraltı Çay Bahçesi ile bütünleşik bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek.