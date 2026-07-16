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Gündem Elazığ'da 4 şiddetinde deprem
Gündem

Elazığ'da 4 şiddetinde deprem

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Elazığ'da 4 şiddetinde deprem

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde depremle sallandı.

MERKEZ ÜSSÜ SİVRİCE

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'ın verilerine göre, saat 22.52'deki deprem yerin 11,47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Elazığ'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedildi.

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