Her yerde aranıyordu BİM'e geldi! Koşan alıyor
Türkiye’nin en çok tercih edilen market zinciri BİM'de 19 Temmuz 2026 tarihlerinde geçerli aktüel kataloğu yayımlandı.
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Türkiye’nin en çok tercih edilen market zinciri BİM'de 19 Temmuz 2026 tarihlerinde geçerli aktüel kataloğu yayımlandı.
Kumtel Dijital Dokunmatik Beyaz Cam Ankastre Set 12.900 TL Kumtel Buz Makinesi 3.900 TL RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Tekerlekli Elektrikli Bisiklet 28.900 TL RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 29.900 TL Dijitsu 50 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 50DQ40000 17.990 TL Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV DQ40000 11.990 TL Dijitsu 32 İnç HD Google TV DG27000 7.990 TL Kumtel Ayaklı Vantilatör 990 TL Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.590 TL Çift Elektrikli Ocak Hotplate 2500 Watt 1.290 TL Doldurulabilir Pürmüz 249 TL Fakir Range Vantilatör 5 Kanat 55 w 1.490 TL Altus Yarı Otomatik Espresso Makinesi AL4955 5.990 TL Kale Termos Oto Soğutucu Termos 25 L 2.750 TL Powertech 1005 Tıraş Makinesi 250 TL
SGS Kırıcı Delici Matkap SDS Plus 2.590 TL SGS Matkap Uç Seti 16'lı 349 TL SGS Allen Anahtar Takımı 9'lu Set 299 TL SGS Lavabo Açma Sustası 3 m 179 TL SGS Titreşim Önleyici Makine Ayağı 4 Adet 149 TL SGS Profesyonel Maket Bıçağı 18 mm 159 TL SGS Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı 2'li 139 TL SGS Metal Sabit Sırık ~120 cm 119 TL SGS Plastik Çekpas 40 cm 119 TL SGS Çatal Başlı Çekiç 250 g 229 TL SGS Kurbağacık Anahtar 10' 499 TL SGS Çok Amaçlı Elastik Tokmak 50 mm 229 TL SGS Speed Nitril Kaplı Örme Eldiven 75 TL SGS Mini Makaralı Kablo ~5 mt Cca 549 TL SGS Cam Kazıma Aparatı Plastik 99 TL SGS Universal Mobilya Sabitleme Kiti 149 TL SGS Yer Fırçası 129 TL SGS Oto Fırçası - Beyaz Takoz 129 TL SGS Halı Fırçası 129 TL SGS Şerit Metre 5x19 mm 149 TL SGS Bits Uç Seti 4'lü Crv Çelik 175 TL SGS Koruyucu İş Güvenliği Gözlüğü 65 TL SGS Mini Eğe Seti 4x160 mm 6 Parça 199 TL SGS Cam Menfezi 175 mm 65 TL
Assur Darbeli Akülü Vidalama 1.390 TL Assur Akülü Matkap 1.390 TL Proware Kerpeten 280 No 499 TL Proware Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 60W 299 TL Proware Mum Silikon 200 g 99 TL Proware İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30W 229 TL Tekli Klozet Kapağı Yetişkin 349 TL Aparatlı Klozet Kapağı Çocuk 449 TL Kluger Beyaz Eşya & Porselen Sprey Boyası 400 ml 229 TL Boss Tape Tamir Alüminyum Bant 48 mm 10 m 59 TL Boss Tape Çift Taraflı Köpük Bant Beyaz 19 mm 2 m 59 TL Boss Tape Yapışkanlı Gider Filtresi 10'lu 59 TL Boss Tape Çift Taraflı Montaj Bandı 25x30 mm 59 TL Boss Tape Lavabo Küvet Sızdırmazlık Bandı 22 mm x 3,35 m 59 TL Boss Tape Çift Taraflı Halı Kaydırmaz Bant 25 mm - 5 m 59 TL
Yükselen Zeka 12-36 Ay Bebeğim Konuşuyor Kitabı 289 TL Yükselen Zeka 6-16 Ay İlk Pofidik Magnet Puzzle 269 TL Akülü Chevrolet Camaro HL558 15.000 TL Pilsan Oyuncak Kürek Tırmık Seti 2'li 199 TL Pilsan Çıngıraklı Yol Arkadaşım 189 TL Art Craft Hayvan Dostları ve Capybara Hamur Seti 129 TL Art Craft Yumuşak Bloki Blokları Kamyon Seti 24 Parça 249 TL Figürlü Eğlenceli Çocuk Deniz Maskesi 549 TL Apnea Wiper Buhar Silecekli Yüzücü Maskesi 999 TL Genç Sörf Tipi Yüzücü Gözlüğü 349 TL Oyuncak Şapkalı Puset 56 cm 245 TL Oyuncak Süpermarket Arabası ve Seti 399 TL Uçar Oyuncak Tombul Kamyon 43 cm 319 TL Oyuncak Römorklu Traktör 50 cm 219 TL Sesli Vakum Çekmeli Süpürge 329 TL
SGS Silikon Tabancası Ekstra Kalın Plastik Gövde 199 TL SGS Silikon Derz Çekme Raglesi 4 adet 119 TL SGS Parmak Rulo ~10 cm 99 TL SGS Çift Taraflı Köpük Bant ~18 mm x 2 m 45 TL SGS Tamir Bandı ~48 mm x 10 m 55 TL SGS Akrilik Silikonize Çift Taraflı Bant ~18 mm x 2 m 55 TL Robot Fırça Plastik Saplı 3'nolu 139 TL Saptak İspatula 119 TL Sarı İspatula ~80 mm 99 TL SGS Pas Sökücü Sprey 200 ml 129 TL Oto Yıkama Süngeri / Çok Amaçlı Sünger 49 TL Fixed High Tack Polimer Yapıştırıcı 115 g 149 TL Fixed F500 Silikonize Mastik 500 g 99 TL Fixed F280 Silikon 280 g Beyaz/Şeffaf 139 TL Fixed Derz Tamir Dolgusu 380 g 129 TL Fixed F505 Sıvı Çivi - Montaj Yapıştırıcısı 505 g 129 TL Fixed Mucize Temizleme Pastası 500 g 129 TL Fixed Duvar Tamir Macunu 650 g 129 TL Fixed Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör + 35 g Yapıştırıcı 129 TL Fixed Kapı Pencere Bandı 2x3 m D Tip 95 TL Fixed Ahşap Tutkal 100 ml 75 TL Fixed Hızlı Yapıştırıcı 20 g 75 TL Fixed F50 Tüp Silikon 99 TL
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