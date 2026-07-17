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Şimdi de muhafazakar izleyiciyi avlama kurnazlığı! Müstehcen sahnelerle semiren Asena Keskinci'yi yeni filmi için tesettüre soktular!

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Şimdi de muhafazakar izleyiciyi avlama kurnazlığı! Müstehcen sahnelerle semiren Asena Keskinci'yi yeni filmi için tesettüre soktular!

Ekranlarda rol aldığı yapımlardaki gayriahlaki ve müstehcen sahneleriyle toplumun değer yargılarını hiçe sayan ve büyük tepki çeken oyuncu Asena Keskinci, bu kez reyting ve gişe uğruna bambaşka bir algı operasyonunun figüranı yapıldı. Sözde sanat adı altında her türlü rezilliğe imza atmaktan çekinmeyen malum zihniyet, yeni film projesinde dindar Müslüman Anadolu insanının kutsalı olan tesettürü kirli emellerine alet ederek genç oyuncuya başörtüsü taktırdı.

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Foto - Şimdi de muhafazakar izleyiciyi avlama kurnazlığı! Müstehcen sahnelerle semiren Asena Keskinci'yi yeni filmi için tesettüre soktular!

Geçmişte oynadığı rollerdeki müstehcenlik fitnesiyle muhafazakar camianın haklı nefretini kazanan Keskinci'nin, sadece ticari çıkar ve izleyici toplama gayesiyle tesettürlü bir karaktere büründürülmesi riyakarlığın dik alası olarak yorumlandı.

#2
Foto - Şimdi de muhafazakar izleyiciyi avlama kurnazlığı! Müstehcen sahnelerle semiren Asena Keskinci'yi yeni filmi için tesettüre soktular!

anevi değerleri hiçe sayan projelerin ardından gelen bu ikiyüzlü hamle, dindar vatandaşlar tarafından "Dün mukaddesata saldıranlar, bugün para için mukaddesatın arkasına saklanıyor" diyerek çok sert sözlerle eleştirildi.

#3
Foto - Şimdi de muhafazakar izleyiciyi avlama kurnazlığı! Müstehcen sahnelerle semiren Asena Keskinci'yi yeni filmi için tesettüre soktular!

Müslümanların inancını ve örtüsünü bir reyting malzemesi, bir pazarlama aracı olarak gören sinema sektöründeki bu sinsi ve çürümüş tezgah kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Popüler kültürün kölesi haline gelenlerin, aziz milletimizin değerlerini asıl niyetlerini gizlemek için bir kalkan gibi kullanması karşısında duyarlı vatandaşlar sosyal medyada adeta ateş püskürdü.

#4
Foto - Şimdi de muhafazakar izleyiciyi avlama kurnazlığı! Müstehcen sahnelerle semiren Asena Keskinci'yi yeni filmi için tesettüre soktular!

Mukaddes değerlerin bu denli ucuz hesaplara alet edilmesine tepki gösteren çok sayıda kişi, "Şimdi de tesettüre sokarak kendilerini aklamaya, milletin inancıyla dalga geçmeye çalışıyorlar; bu tiyatroyu yutmayacağız" diyerek bu ahlaksız kurnazlığa karşı boykot çağrısında bulundu.

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