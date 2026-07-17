Şimdi de muhafazakar izleyiciyi avlama kurnazlığı! Müstehcen sahnelerle semiren Asena Keskinci'yi yeni filmi için tesettüre soktular!

Ekranlarda rol aldığı yapımlardaki gayriahlaki ve müstehcen sahneleriyle toplumun değer yargılarını hiçe sayan ve büyük tepki çeken oyuncu Asena Keskinci, bu kez reyting ve gişe uğruna bambaşka bir algı operasyonunun figüranı yapıldı. Sözde sanat adı altında her türlü rezilliğe imza atmaktan çekinmeyen malum zihniyet, yeni film projesinde dindar Müslüman Anadolu insanının kutsalı olan tesettürü kirli emellerine alet ederek genç oyuncuya başörtüsü taktırdı.