  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de Özgür Özel cephesinden yeni hamle! Yarın başvuru yapacaklar Bakan Göktaş, İİT Konferansı’nda konuştu Gazzeli kadınların sesi soluğu olacağız Belediye çalışanları Saraçhane'de eylem yaptı! Ekrem'in İBB'si dengelerini bozdu 18 ilde 355 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 59 zehir taciri tutuklandı Yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor! 375 kilogram altın ve milyonlarca dolarlık mal varlığına el konuldu FETÖ'ye bir darbe de Mersin'de: 58 militan kıskıvrak yakalandı Bu kafayı kuşa taksan ters uçar: Soykırımcıdan işgalciyi durdurmasını bekliyor! Bu isimleri neredeyse kral ilan edeceklerdi! “Kemalizm tarikatının şeyhleri” tek tek patladı 8 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var Avrupa kavruluyor! 2 bin 700'den fazla kişi sıcak sebebiyle öldü
Dünya İsrail'in kalleş planı ifşa edildi
Dünya

İsrail'in kalleş planı ifşa edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail'in kalleş planı ifşa edildi

Filistin Ulusal Konseyi, terör devleti İsrail'in kalleş planını "Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim planıyla etnik temizlik yapmayı hedefliyor" ifadeleriyle ifşa etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Umm Leysun Mahallesi'nde 450 konuttan oluşan yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa etme planını, "etnik temizliği hedefleyen bir sömürge suçu" olarak nitelendirdi.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in Umm Leysun Mahallesi'nde 450 konuttan oluşan yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa etme planına tepki gösterdi.

Bu planın, İsrail'in Filistin topraklarını sistematik olarak gasbetme politikalarının bir parçası olduğuna dikkati çeken Fettuh, İsrail'in bu yasa dışı projeleriyle Doğu Kudüs kentinin demografik ve coğrafi statüsünü yeniden şekillendirmeyi amaçlayan Yahudileştirme, etnik temizlik ve yer değiştirme politikalarını hızlandırdığına işaret etti.

 

Filistin'in Umm Leysun Mahallesi'ndeki yoğun nüfusa dikkati çeken Fettuh, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 800 evi barından yoğun nüfusa sahip bir Filistin mahallesinde en büyük yasa dışı yerleşim yerini inşa etmek, bir sömürge suçu olmasının yanı sıra uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka aykırıdır."

Fettuh, uluslararası hukukun, Kudüs kentinin çehresinin yanı sıra hukuki statüsünü ve demografik yapısını değiştirme yönünde İsrail'in atacağı her adımın gayrimeşru olacağını teyit ettiğini hatırlattı.

Tel Aviv yönetiminin bağımsız bir Filistin devletinin kurulma olasılığını ortadan kaldırmaya yönelik sistematik stratejisi çerçevesinde bu adımları attığına vurgu yapan Fettuh, uluslararası toplumun sessizliğinin ise İsrail'e cesaret verdiği uyarısında bulundu.

 

İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Umm Leysun Mahallesi'nde 450 konuttan oluşan yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa etme planını onayladığı belirtilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 2 Temmuz'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa edilmesine ilişkin planı onaylamıştı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23