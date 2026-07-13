İsrail'in kalleş planı ifşa edildi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Umm Leysun Mahallesi'nde 450 konuttan oluşan yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa etme planını, "etnik temizliği hedefleyen bir sömürge suçu" olarak nitelendirdi.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in Umm Leysun Mahallesi'nde 450 konuttan oluşan yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa etme planına tepki gösterdi.

Bu planın, İsrail'in Filistin topraklarını sistematik olarak gasbetme politikalarının bir parçası olduğuna dikkati çeken Fettuh, İsrail'in bu yasa dışı projeleriyle Doğu Kudüs kentinin demografik ve coğrafi statüsünü yeniden şekillendirmeyi amaçlayan Yahudileştirme, etnik temizlik ve yer değiştirme politikalarını hızlandırdığına işaret etti.

Filistin'in Umm Leysun Mahallesi'ndeki yoğun nüfusa dikkati çeken Fettuh, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 800 evi barından yoğun nüfusa sahip bir Filistin mahallesinde en büyük yasa dışı yerleşim yerini inşa etmek, bir sömürge suçu olmasının yanı sıra uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka aykırıdır."

Fettuh, uluslararası hukukun, Kudüs kentinin çehresinin yanı sıra hukuki statüsünü ve demografik yapısını değiştirme yönünde İsrail'in atacağı her adımın gayrimeşru olacağını teyit ettiğini hatırlattı.

Tel Aviv yönetiminin bağımsız bir Filistin devletinin kurulma olasılığını ortadan kaldırmaya yönelik sistematik stratejisi çerçevesinde bu adımları attığına vurgu yapan Fettuh, uluslararası toplumun sessizliğinin ise İsrail'e cesaret verdiği uyarısında bulundu.

İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Umm Leysun Mahallesi'nde 450 konuttan oluşan yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa etme planını onayladığı belirtilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 2 Temmuz'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa edilmesine ilişkin planı onaylamıştı.