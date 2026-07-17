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Gündem Milletin parasıyla kumar tezgahı! Haluk Levent'in Kıbrıs'ta rulet masalarından Bayern Münih maçlarına uzanan fahiş bahis kuponları deşifre oldu!
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Milletin parasıyla kumar tezgahı! Haluk Levent'in Kıbrıs'ta rulet masalarından Bayern Münih maçlarına uzanan fahiş bahis kuponları deşifre oldu!

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Milletin parasıyla kumar tezgahı! Haluk Levent'in Kıbrıs'ta rulet masalarından Bayern Münih maçlarına uzanan fahiş bahis kuponları deşifre oldu!

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre yürütülen derin soruşturma kapsamında ortaya çıkan şok belgeler ve gizli yazışmalar, insani duyguları istismar eden şebekenin kirli yüzünü bir kez daha kanıtladı. Depremzedeler ve ihtiyaç sahipleri adına toplanan milyonların Kıbrıs'taki kumarhanelerde rulet masalarında ezildiği, fahiş meblağlı yasa dışı bahis sitelerinde Bayern Münih ve Real Madrid maçlarına yatırıldığı bilgisi duruşma dosyasına girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ahbaplar Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik ile bahis içerikli whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.

 

Soruşturma dosyasına giren şok edici WhatsApp yazışmalarında, Haluk Levent ile derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasında dönen milyonluk bahis çarkı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

Teknik takibe takılan ekran görüntülerinde, haram batağına saplanan şebeke üyelerinin tek bir kalemde tam 500 bin TL tutarında fahiş kuponlar oynadığı ve yasa dışı bahis sitelerini adeta su yolu yaptıkları belirlendi.

Yazışmalarda "Real Madrid 0:3 handikap yenecek" diyerek 1.5 milyonluk oyun planları yapan ve "500 yaptı" ifadeleriyle kupon onayları alan örgüt yöneticilerinin, Augsburg, Stuttgart ve PAOK gibi yabancı takımların maçlarına yüz binlerce liralık bahisler bastığı belgelendi. Milletten "yardım" adı altında toplanan paraları lüks ve kumar tutkularına paravan yapan bu yapının, Kıbrıs'taki rulet masalarından Bayern Münih karşılaşmalarına kadar uzanan bu devasa kumar trafiğini gizlemek için şoförlerin ve asistanların hesaplarını maske olarak kullandığı adli makamlarca tescillenmiş oldu.

 

 

 

 

 

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