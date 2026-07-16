Dünya Kupası’nda finalistler belli oldu! Tarihi geri dönüş
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Tangocular, son dakikalarda bulduğu gollerle tarihi bir geri dönüşe imza attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Tangocular, son dakikalarda bulduğu gollerle tarihi bir geri dönüşe imza attı.
Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi.
İngiltere, maçın 55. dakikasında Gordon’un attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından Arjantin, beraberlik için baskısını artırdı.
Karşılaşmanın son bölümünde oyunu rakip yarı sahaya yıkan Arjantin, 86. dakikada Enzo Fernandez’in golüyle skoru 1-1’e getirdi.
Tangocular, 90+2. dakikada Lautaro Martinez’in kaydettiği golle 2-1 öne geçti.
Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Arjantin, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak finale yükseldi.
Bu sonuçla 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.
Arjantin’in yıldızı Lionel Messi, İngiltere karşısındaki mücadeleyi 2 asistle tamamladı.
Messi’nin etkili performansı, Arjantin’in final yolculuğunda belirleyici rol oynadı.
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