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Dünya Kupası’nda finalistler belli oldu! Tarihi geri dönüş

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AA Giriş Tarihi:

Dünya Kupası’nda finalistler belli oldu! Tarihi geri dönüş

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Tangocular, son dakikalarda bulduğu gollerle tarihi bir geri dönüşe imza attı.

#1
Foto - Dünya Kupası’nda finalistler belli oldu! Tarihi geri dönüş

Yarı final mücadelesinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Dünya Kupası’nda finalistler belli oldu! Tarihi geri dönüş

İngiltere, maçın 55. dakikasında Gordon’un attığı golle 1-0 öne geçti.

#3
Foto - Dünya Kupası’nda finalistler belli oldu! Tarihi geri dönüş

Bu golün ardından Arjantin, beraberlik için baskısını artırdı.

#4
Foto - Dünya Kupası’nda finalistler belli oldu! Tarihi geri dönüş

Karşılaşmanın son bölümünde oyunu rakip yarı sahaya yıkan Arjantin, 86. dakikada Enzo Fernandez’in golüyle skoru 1-1’e getirdi.

#5
Foto - Dünya Kupası’nda finalistler belli oldu! Tarihi geri dönüş

Tangocular, 90+2. dakikada Lautaro Martinez’in kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

#6
Foto - Dünya Kupası’nda finalistler belli oldu! Tarihi geri dönüş

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Arjantin, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

#7
Foto - Dünya Kupası’nda finalistler belli oldu! Tarihi geri dönüş

Bu sonuçla 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.

#8
Foto - Dünya Kupası’nda finalistler belli oldu! Tarihi geri dönüş

Arjantin’in yıldızı Lionel Messi, İngiltere karşısındaki mücadeleyi 2 asistle tamamladı.

#9
Foto - Dünya Kupası’nda finalistler belli oldu! Tarihi geri dönüş

Messi’nin etkili performansı, Arjantin’in final yolculuğunda belirleyici rol oynadı.

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