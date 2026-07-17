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Gündem Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti
Gündem

Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti

Ankara Bağlum'da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle feci bir kaza yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3 aracın karıştığı kazada 2 belediye personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum semtinde yol açma çalışması sırasında ABB'ye ait 06 DV 4311 plakalı Ömer Sütçü'nün kontrolündeki bir hafriyat kamyonu, fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu bayır aşağı yuvarlanarak önce Emre Çelik kontrolündeki 06 COS 880 plakalı kullandığı hafriyat kamyonuna ardından, 06 DU 7291 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, araçlarda yangın çıktı.

YANARAK ÖLDÜLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, Ömer Sütçü ve Emre Çelik hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Görgü tanığı Atilla Tüter, "Yukardan gelen aracın aşırı yükten dolayı freni patladı. İlk araca vurduğunda ilk aracı yoldan çıkardı, ikinci arada vurdu ve ikinci aracı devirdi. Devrildikten sonra yangın çıktı. Ne yazık ki içindeki arkadaşlar yanarak can verdiler. Allah kimsenin başına vermesin. Kazadan sonra vatandaşlar geldi. Kimse yetişemedi zaten içeride arkadaşlar yanarak vefat ettiler" dedid

MANSUR YAVAŞ: DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Bağlum'da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

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