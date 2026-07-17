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Abdullah Gül'den 16 Temmuz'da tartışmalara neden olan paylaşım

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Abdullah Gül'den 16 Temmuz'da tartışmalara neden olan paylaşım

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 16 Temmuz'da ölen John Esposito ile ilgili yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu.

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Foto - Abdullah Gül'den 16 Temmuz'da tartışmalara neden olan paylaşım

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden eski CIA çalışanı ve FETÖ destekçisi akademisyen John Esposito için mesaj yayınladı. Gül mesajında, Esposito’nun “olağanüstü bit akademisyen ve entelektüel” olduğunu belirtti.

#2
Foto - Abdullah Gül'den 16 Temmuz'da tartışmalara neden olan paylaşım

Gül şunları ifade etti: “Profesör John L. Esposito, İslam üzerine pek çok değerli eser üreten olağanüstü bir akademisyen ve entelektüeldi. Dahası, İslam'ı ve Müslüman davalarını Batı Dünyası'na zarif ve incelikli bir şekilde tanıtmıştır.

#3
Foto - Abdullah Gül'den 16 Temmuz'da tartışmalara neden olan paylaşım

Washington'ı ziyareti sırasında Georgetown Üniversitesi'nde Türk Siyaseti üzerine konuşma daveti için onun anısını sevgiyle saklıyorum. Ailesine, dünyanın dört bir yanından ve Müslüman Dünyası'ndan gelen sayısız saygın dostlarına en derin taziyelerimi iletiyorum.”

#4
Foto - Abdullah Gül'den 16 Temmuz'da tartışmalara neden olan paylaşım

KİM BU ESPOSİTO? Prof. John Esposito, FETÖ’nün dünya genelinde meşrulaştırılması için hem akademik hem de istihbari faaliyet yürüten bir akademisyen.

#5
Foto - Abdullah Gül'den 16 Temmuz'da tartışmalara neden olan paylaşım

Esposito, Fetullah Gülen’in ABD’ye yerleşmesi konusunda gerekli olan Yeşil Kart için referans olan isimlerden biri. Örgütün düzenlediği çok sayıda etkinlikte konuşma da yapan Esposito, FETÖ’nün dinler arası diyalog projesinde en önde yer almıştı. Esposito, katıldığı tüm etkinliklerde FETÖ mensuplarına sahip çıkmış, hapse giren FETÖ’cüleri kastederek, Türkiye’de “dindarlara baskı yapıldığını” ileri sürmüştü. AYDINLIK

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Yorumlar

Cengiz

Biz eski ve devri bitmiş, hayatında bir defa dahi ummete detegini bu kadar net ifade etmekten itina etmiş , Reisi arkadan hançerlemeye calismis ancak Allahın izni ve inatetiyke başaramamış bu karlik tipi mevaye haval ediyoruz !!!
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