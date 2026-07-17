Abdullah Gül'den 16 Temmuz'da tartışmalara neden olan paylaşım

Gül şunları ifade etti: “Profesör John L. Esposito, İslam üzerine pek çok değerli eser üreten olağanüstü bir akademisyen ve entelektüeldi. Dahası, İslam'ı ve Müslüman davalarını Batı Dünyası'na zarif ve incelikli bir şekilde tanıtmıştır.