Abdullah Gül'den 16 Temmuz'da tartışmalara neden olan paylaşım
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 16 Temmuz'da ölen John Esposito ile ilgili yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 16 Temmuz'da ölen John Esposito ile ilgili yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu.
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden eski CIA çalışanı ve FETÖ destekçisi akademisyen John Esposito için mesaj yayınladı. Gül mesajında, Esposito’nun “olağanüstü bit akademisyen ve entelektüel” olduğunu belirtti.
Gül şunları ifade etti: “Profesör John L. Esposito, İslam üzerine pek çok değerli eser üreten olağanüstü bir akademisyen ve entelektüeldi. Dahası, İslam'ı ve Müslüman davalarını Batı Dünyası'na zarif ve incelikli bir şekilde tanıtmıştır.
Washington'ı ziyareti sırasında Georgetown Üniversitesi'nde Türk Siyaseti üzerine konuşma daveti için onun anısını sevgiyle saklıyorum. Ailesine, dünyanın dört bir yanından ve Müslüman Dünyası'ndan gelen sayısız saygın dostlarına en derin taziyelerimi iletiyorum.”
KİM BU ESPOSİTO? Prof. John Esposito, FETÖ’nün dünya genelinde meşrulaştırılması için hem akademik hem de istihbari faaliyet yürüten bir akademisyen.
Esposito, Fetullah Gülen’in ABD’ye yerleşmesi konusunda gerekli olan Yeşil Kart için referans olan isimlerden biri. Örgütün düzenlediği çok sayıda etkinlikte konuşma da yapan Esposito, FETÖ’nün dinler arası diyalog projesinde en önde yer almıştı. Esposito, katıldığı tüm etkinliklerde FETÖ mensuplarına sahip çıkmış, hapse giren FETÖ’cüleri kastederek, Türkiye’de “dindarlara baskı yapıldığını” ileri sürmüştü. AYDINLIK
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