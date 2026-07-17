Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden kayıt dışı ticarete geçit yok

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına bağlı Haller Şube Müdürlüğü ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından şehir girişlerinde yük kamyonları ve benzeri ticari araçlara yönelik gerçekleştirilen periyodik denetimler devam ediyor.

Denetimlerde taşınan ürünlerin sevk belgeleri, künye bildirim kontrolleri ve mevzuata uygunluğu titizlikle incelenirken, kayıt dışı ticaretin önlenmesine yönelik gerekli idari işlemler uygulandı. Yapılan kontrollerle hem kayıt dışı ürün girişinin önüne geçilmesi hem de piyasadaki fiyat istikrarının korunması hedefleniyor.

Uygulama kapsamında özellikle kayıt dışı ürünlerin hem halk sağlığını hem de ekonomik düzeni olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek, denetimlerin yalnızca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda esnafın haklarını koruyarak adil ticaret ortamının güçlenmesine de katkı sunduğu ifade edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin denetimleri önümüzdeki süreçlerde de devam edecek.