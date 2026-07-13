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Gündem Millet idamlarını bekliyor! "Yenidoğan çetesi" davasında yeni gelişme
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Millet idamlarını bekliyor! "Yenidoğan çetesi" davasında yeni gelişme

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Millet idamlarını bekliyor! "Yenidoğan çetesi" davasında yeni gelişme

Millet idamlarını beklediği "Yenidoğan çetesi" davasının duruşması yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada bazı sanık avukatlarının beyanları alındı.

Tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar, ölen bebekler için Adli Tıp Kurumunca (ATK) rapor hazırlandığını ve soruşturma savcısının sadece bir bebekten otopsi raporu aldırdığını öne sürdü.

Mantar, müvekkili Sarı'nın sadece Alkari bebeğe dokunduğunu, diğerleriyle bir bağı bulunmadığını savundu.

ATK raporunda 34 doktorun imzasının olduğunu iddia eden Mantar, tıbbi müdahaleye ilişkinse herhangi bir imza bulunmadığını ifade etti.

 

Tutuklu sanık Ali Dirik'in avukatı Nurşen Genç Erdem ise 500 gram doğan Kaya bebeğin yaşama yeteneğinin olanaksız görüldüğünü söyledi.

Sevkin 4 saat gibi uzun bir sürede yapılmasının bebeğin yaşamı açısından risk olduğunu anlatan Erdem, bu bebeğin anne karnındaki sürecinin değerlendirilmediğini öne sürdü.

Avukat Erdem, müvekkilinin tahliyesini de talep etti.

Mahkeme, sanık avukatlarının beyanlarına devam edilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

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