Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun kürü: Kireçlenmeye karşı doğadan gelen şifa kaynaklarından önlem alabiliriz

Kireçlenmeden Hafif Depresyona Kadar Geniş Destek Özellikle ileri yaşlarda yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren eklem kireçlenmeleri, diz ve omuz ağrıları üzerinde çınar yaprağı kürünün güçlü bir hafifletici destek sunduğunu öne süren Saraçoğlu, bitkinin farklı faydalarına da değindi. Katıldığı televizyon programlarında ve akademik panellerde çınar yaprağının ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken ünlü profesör, klinik olarak hafif depresyon tanısı almış veya dönemsel olarak çökkünlük yaşayan kişilere de bu kürü doğal bir moral ve sakinlik desteği olarak tavsiye ettiğini belirtti. Halk arasında ise kalın ve damarlı bir yapıya sahip olan bu yaprakların vücuttaki ödemin atılmasına, ağız içi hijyeninin sağlanarak diş eti rahatsızlıklarının önlenmesine, cilt sağlığının korunmasına ve dolaylı olarak kemik yapısının güçlenmesine katkı sağladığına inanılıyor. Uzmanından Hayati Not: Doktorunuza Danışmadan Kullanmayın Her ne kadar geleneksel bitkisel uygulamalar ve çınar yaprağı kürünün faydaları toplumda kabul görse de, bu etkilerin tamamının tıp dünyasında bilimsel olarak henüz kesin ve klinik olarak kanıtlanmadığı hatırlatılıyor. Uzmanlar; kireçlenme, eklem rahatsızlıkları veya psikolojik sorunlar yaşayan bireylerin bu tür alternatif bitkisel kürleri uygulamadan önce mutlaka uzman bir hekime danışmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Kronik hastaların mevcut tıbbi tedavilerini ve doktorları tarafından reçete edilen ilaçları, bu kürler uğruna kesinlikle bırakmamaları gerektiği önemle vurgulanıyor.