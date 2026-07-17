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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun kürü: Kireçlenmeye karşı doğadan gelen şifa kaynaklarından önlem alabiliriz

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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun kürü: Kireçlenmeye karşı doğadan gelen şifa kaynaklarından önlem alabiliriz

Türkiye’de bitkisel tedavi yöntemleriyle tanınan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kireçlenme ve eklem ağrılarından şikayetçi olanlar için çınar yaprağı kürünü önerdi...

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Foto - Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun kürü: Kireçlenmeye karşı doğadan gelen şifa kaynaklarından önlem alabiliriz

Türkiye’de hemen her bölgesinde yetişen, heybetli gövdeleri ve asırlık ömürleriyle bilinen doğal enerji kaynaklarından olan çınar ağaçlarının yaprakları, Prof. Dr. Saraçoğlu'nun en çok dikkat çektiği bitkisel destek ürünleri arasında yer alıyor. Geleneksel bitkisel uygulamaların modern yaşamdaki en önemli temsilcilerinden biri olan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, doğanın sunduğu şifa kaynaklarını tıp dünyasının gündemine taşımaya devam ediyor. Türkiye’nin hemen her bölgesinde yetişen, heybetli gövdeleri ve asırlık ömürleriyle bilinen doğal enerji kaynaklarından olan çınar ağaçlarının yaprakları, Saraçoğlu'nun en çok dikkat çektiği bitkisel destek ürünleri arasında yer alıyor. Çınar yaprağının kireçlenme başta olmak üzere birçok sağlık problemine karşı koruyucu ve rahatlatıcı etkileri olduğunu belirten Saraçoğlu, bu kürün başarısı için doğru yaprak türünün seçilmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

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Foto - Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun kürü: Kireçlenmeye karşı doğadan gelen şifa kaynaklarından önlem alabiliriz

Çınar yaprağının geleneksel tıp uygulamalarında uzun yıllardır kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, doğada pek çok çınar türü bulunduğunu hatırlatarak kritik bir uyarıda bulundu. Şifalı etkilerden maksimum düzeyde faydalanabilmek için düz hatlara sahip yaprakların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirten uzman, üzerinde belirgin beş parçalı yarıklar (parçalı loplar) bulunan çınar yapraklarının tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Foto - Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun kürü: Kireçlenmeye karşı doğadan gelen şifa kaynaklarından önlem alabiliriz

Çınar Yaprağı Kürü Nasıl Hazırlanıyor? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kireçlenme şikayetlerini hafifletmek amacıyla evde kolayca hazırlanabilecek bitkisel kürün tarifini ve doğru tüketim adımlarını şu şekilde paylaştı: Öncelikle doğru türden seçilmiş iki adet büyük çınar yaprağı, gölgede yaklaşık 10 gün boyunca tamamen kurutulmaya bırakılıyor. Kürün hazırlanma aşamasında, bir su bardağı temiz içme suyu bir cezve veya küçük bir kapta iyice kaynatılıyor. Su kaynama noktasına ulaştıktan sonra, kurutulmuş çınar yaprakları suya ilave ediliyor ve ocak kısık ateşe alınarak sadece bir dakika boyunca kaynatılıyor. Sürenin dolmasının ardından ocaktan alınan karışım, kendi halinde ılınmaya bırakılıyor. Hazırlanan bu şifalı karışımın, her gün düzenli olarak akşam yemeğinden hemen önce bir fincan ve gece yatmadan önce bir fincan olmak üzere günde iki kez tüketilmesi öneriliyor.

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Foto - Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun kürü: Kireçlenmeye karşı doğadan gelen şifa kaynaklarından önlem alabiliriz

Kireçlenmeden Hafif Depresyona Kadar Geniş Destek Özellikle ileri yaşlarda yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren eklem kireçlenmeleri, diz ve omuz ağrıları üzerinde çınar yaprağı kürünün güçlü bir hafifletici destek sunduğunu öne süren Saraçoğlu, bitkinin farklı faydalarına da değindi. Katıldığı televizyon programlarında ve akademik panellerde çınar yaprağının ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken ünlü profesör, klinik olarak hafif depresyon tanısı almış veya dönemsel olarak çökkünlük yaşayan kişilere de bu kürü doğal bir moral ve sakinlik desteği olarak tavsiye ettiğini belirtti. Halk arasında ise kalın ve damarlı bir yapıya sahip olan bu yaprakların vücuttaki ödemin atılmasına, ağız içi hijyeninin sağlanarak diş eti rahatsızlıklarının önlenmesine, cilt sağlığının korunmasına ve dolaylı olarak kemik yapısının güçlenmesine katkı sağladığına inanılıyor. Uzmanından Hayati Not: Doktorunuza Danışmadan Kullanmayın Her ne kadar geleneksel bitkisel uygulamalar ve çınar yaprağı kürünün faydaları toplumda kabul görse de, bu etkilerin tamamının tıp dünyasında bilimsel olarak henüz kesin ve klinik olarak kanıtlanmadığı hatırlatılıyor. Uzmanlar; kireçlenme, eklem rahatsızlıkları veya psikolojik sorunlar yaşayan bireylerin bu tür alternatif bitkisel kürleri uygulamadan önce mutlaka uzman bir hekime danışmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Kronik hastaların mevcut tıbbi tedavilerini ve doktorları tarafından reçete edilen ilaçları, bu kürler uğruna kesinlikle bırakmamaları gerektiği önemle vurgulanıyor.

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