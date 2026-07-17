Marmara'da derin nefes! Günlerdir karaya oturan 27 bin tonluk dev çeltik gemisi nihayet kurtarıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında 4 gün önce karaya oturarak büyük bir deniz kazası paniğine neden olan dev kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun ve profesyonel müdahalesiyle kurtarıldı. Bölgede adeta zamanla yarışan ekipler, dev gemiyi sorunsuz bir şekilde yeniden yüzdürmeyi başardı.
Tekirdağ açıklarında karaya oturan çeltik yüklü gemi kurtarıldı.
Süleymanpaşa ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
Bölgeye Kurtarma -10 ve Kurtarma -14 römorkörleri gönderildi. Üç saat süren çalışmanın ardından, yük gemisi kurtarılarak yüzdürüldü.
Yaklaşık 27 bin 500 ton çeltik taşıyan Sao Tome ve Principe bandıralı "REGALO" isimli, 169 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki yük gemisi, 4 gün önce Ceyport Limanı önlerinde karaya oturmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri gemide incelemelerde bulunmuştu.