  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı: 'Gölge bakan' gözaltına alındı İfşa oldular! Şehit Bayram Ali Öztürk dosyasını Kemalistler ve FETÖ'cüler nasıl kararttı? AK Parti İBB Meclis Üyesi Eroğlu rakamlarla konuştu! Beceriksiz CHP, İstanbul'a ulaşım kabusu yaşatıyor Türkiye ekonomisinden şikayet edenler dikkat! Çeşme otellerinde doluluk oranı yüzde 90 oldu Alkol bir ocağı daha söndürdü Türkiye Tolga Hava Savunma Sistemini aktif etti: Gökyüzü yangın yerine döndü Dışişleri'nden 'Ortak Anlayış' belgesine ilişkin açıklama: AB'nin asılsız iddiaları çarpık anlayışın ürünü! Detay tam bomba... "Pinç Oğuzhan"ın 'baraj patladı' videosuna beğeni yağdı İletişim Başkanı Duran'dan skandal belgeye tepki AB objektiflikten uzak ve vizyonsuz Haluk Levent’le ilgili son iddialar Türkiye’yi sarstı! “Nevşin Mengü” itirafı da olay: “Seçimleri etkiler, söylemeyelim”
Yerel Marmara'da derin nefes! Günlerdir karaya oturan 27 bin tonluk dev çeltik gemisi nihayet kurtarıldı!
Yerel

Marmara'da derin nefes! Günlerdir karaya oturan 27 bin tonluk dev çeltik gemisi nihayet kurtarıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Marmara'da derin nefes! Günlerdir karaya oturan 27 bin tonluk dev çeltik gemisi nihayet kurtarıldı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında 4 gün önce karaya oturarak büyük bir deniz kazası paniğine neden olan dev kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun ve profesyonel müdahalesiyle kurtarıldı. Bölgede adeta zamanla yarışan ekipler, dev gemiyi sorunsuz bir şekilde yeniden yüzdürmeyi başardı.

Tekirdağ açıklarında karaya oturan çeltik yüklü gemi kurtarıldı. 

Süleymanpaşa ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Bölgeye Kurtarma -10 ve Kurtarma -14 römorkörleri gönderildi. Üç saat süren çalışmanın ardından, yük gemisi kurtarılarak yüzdürüldü. 

Yaklaşık 27 bin 500 ton çeltik taşıyan Sao Tome ve Principe bandıralı "REGALO" isimli, 169 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki yük gemisi, 4 gün önce Ceyport Limanı önlerinde karaya oturmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri gemide incelemelerde bulunmuştu. 

İsrail ateşle oynarken kritik gelişme! Türk savaş gemileri Suriye limanında
İsrail ateşle oynarken kritik gelişme! Türk savaş gemileri Suriye limanında

Gündem

İsrail ateşle oynarken kritik gelişme! Türk savaş gemileri Suriye limanında

Yük almak için gelen dev gemi karaya oturdu
Yük almak için gelen dev gemi karaya oturdu

Gündem

Yük almak için gelen dev gemi karaya oturdu

ABD sözünden dönünce işler karıştı! 3 haftada 200 gemi Hürmüz'den geçti
ABD sözünden dönünce işler karıştı! 3 haftada 200 gemi Hürmüz'den geçti

Gündem

ABD sözünden dönünce işler karıştı! 3 haftada 200 gemi Hürmüz'den geçti

Neler oluyor? Türk gemisi İHA saldırısına uğradı
Neler oluyor? Türk gemisi İHA saldırısına uğradı

Dünya

Neler oluyor? Türk gemisi İHA saldırısına uğradı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23