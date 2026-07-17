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Doğa
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Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

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Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bulunan Mercan Buzul Gölleri ve çevresi, kış ve yaz manzaralarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Ovacık ilçesi, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında serin havası, yaylaları, şelaleleri ve buzul gölleriyle turizmi canlandırıyor.

#2
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Dağcılık faaliyetlerinin de geliştiği ilçede, havaların iyice ısınmasıyla Mercan Dağları'nda bulunan buzul göllerinin yüzeyindeki karlar erimeye başladı.

#3
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Mavi, turkuaz ve yeşilin tonlarına sahip olan buzul gölleri, şu sıralar il merkezi başta olmak üzere çevre illerden doğaseverlerin gezi rotasında yer alıyor.

#4
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Günübirlik turlarla ilçeye gelen doğaseverler, hazırlıklar sonrası araçlarıyla ilçe merkezinden yola çıkarak Mercan Vadisi'nin girişindeki Şahverdi köyüne seyahat ediyor.

#5
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Buradan itibaren rotalarına yaya devam eden doğaseverler, zorlu patikalarda 3 saat yürüdükten sonra yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Mercan Buzul Gölleri'ne ulaşıyor.

#6
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Üç farklı noktadaki gölleri sırasıyla gezen doğaseverler, belirli alanlarda piknik yapıp fotoğraf çekiyor ya da serinlemek için göllerde yüzüyor.

#7
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Bölgede iki mevsimi bir arada yaşayan doğaseverler, çengel boynuzlu dağ keçisi, bozayı ve yaban keçilerini doğal ortamlarında görebiliyor.

#8
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü Başkanı Murat Bahçeci, AA muhabirine, insanları doğayla buluşturmak için faaliyetler yaptıklarını söyledi.

#9
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Doğa gezilerine her geçen gün ilginin artığını belirten Bahçeci, şöyle konuştu: "İnsanların doğal güzellikleri fotoğrafta değil de canlı olarak görmelerini sağlıyoruz.

#10
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Elazığ'dan 30-40 kişilik gruplar halinde her yıl yaklaşık 300 kişi Tunceli'ye gezmeye geliyoruz ve bu sayı tanıtımla daha da çoğalabilir.

#11
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Munzur Dağları'nda henüz keşfedilmemiş 3 bin rakımın üzerinde olan ve Türkiye'deki dağcılık camiasını cezbeden zirveler var. Tabii bunları son zamanlarda keşfetmeye başladık ve yerel halktan isimlerini yeni öğreniyoruz."

#12
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Bahçeci, Tunceli'de çok sayıda trekking rotası olduğunu ve herkesin kolayca gezebileceği alanlara geziler düzenlemeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

#13
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Doğasever Samet Asutay, Bursa'dan Tunceli'ye rotasını çevirerek Munzur ve Mercan Dağları'nda vakit geçirdiğini anlattı.

#14
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Özellikle bölgenin yaban hayatın dikkatini çektiğini ifade eden Asutay, şunları kaydetti:

#15
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

"Geçen sene ilk gelişimdi ve o zaman bozayı, yaban keçisi gibi birçok hayvanı görme şansımız olmuştu. Bu sene de yine Mercan Buzul Gölleri'ne geldiğimizde bu canlıları görmek nasip oldu.

#16
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Burası cennetten bir köşe, herkese tavsiye ederim. Geçen yıl neredeyse hiç kar yoktu. Şu an her gölün etrafında 1-2 metre kar var. Bu sene ortalama 20-25 gün mevsim kayması yaşandı ve ciddi kar yağışı oldu."

#17
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Doğa tutkunu Samet Korkmaz da Tunceli'ye ilk defa geldiğini ve kırsalında keyifli anlar yaşadığını dile getirdi.

#18
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Korkmaz, Tunceli'nin mükemmel bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret ederek, "Burada yaban hayatı çok hareketli. Bir sürü dağ keçisi ve bozayı gördük.

#19
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Onların videolarını çektik. Onun dışında havası, suyu, çiçekleri ve endemik bitkileri çok güzel.

#20
Foto - Tabiat harikası o ilimizde Dünyanın bir ucuna gitmeye gerek yok

Ayrıca bölgedeki Mercan Vadisi, Merg Yaylası ve Kırkmerdiven Şelaleleri'nin yanı şehir merkezleri de o kadar güzel ki biz özellikle dağlarını çok sevdik." diye konuştu.

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