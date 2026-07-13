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Dünya İran’dan haydut Trump’a ‘Hürmüz’ şamarı: ABD'nin boğaza müdahale etmesine asla izin vermeyeceğiz
Dünya

İran’dan haydut Trump’a ‘Hürmüz’ şamarı: ABD'nin boğaza müdahale etmesine asla izin vermeyeceğiz

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İran’dan haydut Trump’a ‘Hürmüz’ şamarı: ABD'nin boğaza müdahale etmesine asla izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hürmüz Boğazı'nı biz yöneteceğiz" çıkışına İran Silahlı Kuvvetleri'nden jet hızıyla ve çok sert bir yanıt geldi; Karargah Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin boğaza müdahale etmesine asla izin vermeyeceklerini ve Washington'a lojistik destek sağlayacak ülkeleri de doğrudan hedef alacaklarını ilan etti!

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin yaptığı açıklama hakkında, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermedik vermeyeceğiz." dedi.

Zülfikari, ABD Başkanı Trump’ın "(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz.” şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na müdahale girişimlerinin bölge güvenliğini ve deniz ticaretini tehlikeye attığını belirten Zülfikari, "Daha önce yapılan uyarılarda olduğu gibi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine hiçbir şekilde izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetleri’nin izni olmadan ve yine İran’ın belirlediği rotayı kullanmadan Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak isteyen gemilere müdahale edileceği uyarısında bulunarak, "İran Ordusu ile Devrim Muhafızları’nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonlar bunun açık kanıtıdır." dedi.

Bölge ülkelerini uyaran Zülfikari, ABD saldırılarına lojistik destek verilmesinin savaş ilanı olarak değerlendirileceği ve bölgede savaşın yayılması ile tüm bölge ülkelerinin etkileneceği uyarısında bulundu.

Zülfikari, bölgedeki "güvensizliğin kaynağının ABD ve onunla işbirliği yapan ülkeler" olduğunu öne sürerek yine bölge ülkelerinin ABD ile işbiriliğinin savaş riskini artırdığını belirtti.

Fox News kanalında katıldığı programda İran’a ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğaz'ın gardiyanları olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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İran bahanesiyle yine bir kaos peşinde! Eşkıya Trump Hürmüz’e çöküyor

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Yorumlar

Necati Gedikoglu

ABD de İran da kahpe bir devlet Hürmüz e kimsenin karışmaması lazım petrolün varil fiyatını etkileyecek herturlu yaptirimdan ari olması lazım inasnligin başına kim bela oluyorsa basının kopartilmasi lazım

2siniede acımıyorum

hatta 3ünede israil amerika iran beter olsunlar ???hatta araplar kürtler bunlarada
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