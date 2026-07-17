Belalarını arıyorlar: 'Türkiye'de suikaste uğrayacak' istihbaratının kaynağı ortaya çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki NATO Liderler Zirvesi'ne suikaste uğrayacağı yönündeki manipülasyonun kimin tarafından ortaya atıldığı ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki NATO Liderler Zirvesi'ne suikaste uğrayacağı yönündeki manipülasyonun kimin tarafından ortaya atıldığı ortaya çıktı.
Türkiye'ye dört koldan saldırmaya çalışan İsrail bu kez Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ni hedef alarak "Trump suikaste uğrayacak" yalanını ortaya attı.
X'ten Bedrettin'n Axios'tan aktardığı habere göre İsrail, ABD Başkanı Trump’a yönelik Ankara’da suikast tehlikesi istihbaratı vermişti, ancak Türk güvenlik güçleri böyle bir tehdit tespit etmedi.
ABD’li yetkililere göre İsrail’in bilgisi tek bir kaynağa dayanıyordu ve teyitsizdi İsrail istihbaratına göre üst düzey İranlı bir yetkili, Trump’ın Ankara’da olduğu sırada öldürülmesi gerektiğini söylemişti.
Türk güvenlik güçleri meseleyi soruşturmaya başladı, Trump’a yönelik somut bir suikast girişimi olmadığını tespit etti.
ABD’li bir yetkili de İsrail’in söz ettiği suikast tehlikesinin operasyonel bir plandan çok bir temenni olduğunun altını çizdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23