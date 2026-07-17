'Eğer beni dinleseydiniz...' Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasında ilginç diyalog
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Merhum Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenazesine Savcı Sayan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediği sözler damga vurdu.
Olcay Baykal'ın cenaze töreninin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu ile Savcı Sayan arasında dikkat çekici bir konuşma geçti. Kılıçdaroğlu ile tokalaşan Savcı Sayan: “Sizi eve bıraktığım gece beni dinlemiş olsaydınız bunların hiçbiri yaşanmayacaktı” dedi.
“ÖNDER BEYE UYMAYACAKTINIZ”
Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlere “Neyse, sağlık olsun” derken, Savcı Sayan: “Önder (Sav) Bey'e uymayacaktınız” diye devam etti. Sayan’ın sözlerinden rahatsız olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu ise Sayan’a, “Sağ ol, sağ ol” derken Savcı Sayan: “O gece size söyledim ben” ifadeleriyle ısrarını sürdürdü. Kemal Kılıçdaroğlu ise “Sağ ol, sağ ol” diyerek cenazeden ayrıldı.
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