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Gündem İran’dan Suriye'ye beklenmedik saldırı
Gündem

İran’dan Suriye'ye beklenmedik saldırı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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İran’dan Suriye'ye beklenmedik saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye'de ABD'nin kullandığı El-Tanf Üssü'ne yönelik "Nasr-2" adı verilen yeni bir operasyon düzenlediğini açıkladı. İran tarafı, saldırıda ABD'ye ait radar sistemi ile çok sayıda helikopterin imha edildiğini ve çok sayıda Amerikan askerinin öldüğünü öne sürdü.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye'nin El-Tanf bölgesindeki ABD özel operasyon komuta merkezini hedef alan yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

El-Tanf Üssü hedef alındı

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, saldırının "Nasr-2" operasyonunun on birinci dalgası kapsamında düzenlendiği belirtildi.

"İntikam operasyonu" açıklaması

İran, operasyonun İranşehr'in Bempur bölgesinde hayatını kaybeden askerlerin intikamını almak amacıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırıda ABD ordusuna ait bir radar sistemi ile özel operasyonlarda kullanılan çok sayıda helikopterin vurulduğu iddia edildi.

İran ayrıca operasyon sonucunda çok sayıda ABD askerinin öldüğünü öne sürdü. Bu iddia hakkında ABD makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hürmüz Boğazı mesajı

Devrim Muhafızları açıklamasında, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün kendi güçlerinde bulunduğu savunularak, ABD'nin bölgedeki faaliyetlerinin devam etmesi halinde petrol ve doğal gaz sevkiyatının durdurulacağı uyarısı da yinelendi.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, saldırıya ilişkin bağımsız kaynaklardan doğrulama henüz yapılmadı.

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