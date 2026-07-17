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Dünya Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem oldu
Dünya

Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem oldu

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Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem oldu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

Pasifik Okyanusu açıklarındaki depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

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