Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
Pasifik Okyanusu açıklarındaki depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.