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Brezilya dert sahibi oldu, Türkiye'ye teklif yaptı: Sizle aynı sorunu yaşıyoruz, gelin işbirliği yapalım

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Brezilya dert sahibi oldu, Türkiye'ye teklif yaptı: Sizle aynı sorunu yaşıyoruz, gelin işbirliği yapalım

Brezilya'nın Türkiye Tarım Ataşesi Diego Leonardo Rodrigues, COP31'le ilgili önemli açıklamalar yaptı. Rodrigues, Türkiye bir alanda benzer sorunlar yaşadıklarını ve işbirliği yapmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

#1
Foto - Brezilya dert sahibi oldu, Türkiye'ye teklif yaptı: Sizle aynı sorunu yaşıyoruz, gelin işbirliği yapalım

Brezilya'nın Türkiye Tarım Ataşesi Diego Leonardo Rodrigues, geçen yıl COP30'a ev sahipliği yapan ülkenin, ormansızlaşmayla mücadele ve bozulmuş arazilerin ıslahı gibi konulardaki deneyimini kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31'de paylaşmayı hedeflediğini bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Zirveye geçen yıl Brezilya ev sahipliği yapmıştı.

#2
Foto - Brezilya dert sahibi oldu, Türkiye'ye teklif yaptı: Sizle aynı sorunu yaşıyoruz, gelin işbirliği yapalım

Rodrigues, AA muhabirine, iklim değişikliğinin Brezilya ve Türkiye dahil dünyanın her yerinde yaşandığını, sıcaklıklar arttıkça tarımın bunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldığını söyledi. Brezilya'da bu yıl El Nino etkisinin daha güçlü hissedilebileceğine işaret eden Rodrigues, ülke ihracatının yaklaşık yarısını tarım ürünlerinin oluşturduğunu, bu nedenle iklim olaylarına karşı hassasiyetin yüksek olduğunu vurguladı. Bazı ürünlerde gelecek aylarda yüzde 5 ila 10'luk düşüş öngörüldüğünü aktaran Rodrigues, üretim alanlarını yeniden tasarlamak, daha az su kullanan bölgelere kaydırmak ve bazı üretimlerin ölçeğini değiştirmek zorunda olduklarını anlattı.

#3
Foto - Brezilya dert sahibi oldu, Türkiye'ye teklif yaptı: Sizle aynı sorunu yaşıyoruz, gelin işbirliği yapalım

Brezilya'nın son beş yılda ormansızlaşmayı uydularla izleyen güçlü bir sistem geliştirdiğini kaydeden Rodrigues, bu sistemin özellikle yasa dışı ormansızlaşmayı kontrol altına almaya odaklandığını ifade etti. İzleme verilerinin açık kaynak olarak kamuoyuyla paylaşıldığı bilgisini veren Rodrigues, "Ormansızlaşmayı kontrol etmekte iyi olmadığımız yılları da iyi olduğumuz yılları da dünyanın her yerinden yıllardır takip edebilirsiniz. Verileri kamuya açtık. Bunun şeffaflık getirdiğine ve herkesin Amazon'da ve Brezilya'daki diğer biyomlarda neler olduğunu bilmesini sağladığına inanıyoruz." dedi. Brezilya'nın bu yıl orman ıslahı için rekor düzeyde finansman sağladığını hatırlatan Rodrigues, bu kaynağın yerli halkları ve ormanda yaşayan toplulukları yerinde tutmak için kullanıldığını, bu toplulukların bir bakıma ormanın koruyucuları olduğunu söyledi.

#4
Foto - Brezilya dert sahibi oldu, Türkiye'ye teklif yaptı: Sizle aynı sorunu yaşıyoruz, gelin işbirliği yapalım

Türkiye'nin karbon emisyonlarını düşürmeye yönelik güçlü bir ağaçlandırma altyapısına sahip olduğunu belirten Rodrigues, birincil ormanların yerine geçen yapay ağaçlandırmaların biyoçeşitlilik açısından sorun oluşturabildiğini ve bu konunun COP31'de ele alınmasını beklediklerini dile getirdi.

#5
Foto - Brezilya dert sahibi oldu, Türkiye'ye teklif yaptı: Sizle aynı sorunu yaşıyoruz, gelin işbirliği yapalım

Bozulmuş arazilerin ıslahı konusunu, Brezilya ile Türkiye arasında çevre ve tarım alanında en fazla potansiyel taşıyan işbirliği alanı olarak nitelendiren Rodrigues, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yakın işbirliği şu anda şekilleniyor çünkü bildiğimiz gibi COP30 başkanlığı Brezilya'daydı, şimdi bunu yakın gelecekte Türkiye'ye devrediyoruz. Bu, Brezilya ve Türkiye'nin deneyimlerini paylaşması için harika bir fırsat oldu. Brezilya'da geniş çaplı arazi bozulması yaşanıyor ve bunların tamamı ya da bir kısmı ıslah edilebilir. Türkiye de yüksek düzeyde arazi bozulması yaşıyor. Uluslararası medyada gördüğümüz obruklar, aslında Türkiye'deki arazi bozulmasının bir belirtisi. Yani her iki ülke de aynı sorunları paylaşıyor. Brezilya ile Türkiye arasında çevre ve tarım alanında şu anda en çok potansiyel gördüğümüz işbirliği, bu programda."

#6
Foto - Brezilya dert sahibi oldu, Türkiye'ye teklif yaptı: Sizle aynı sorunu yaşıyoruz, gelin işbirliği yapalım

Brezilya'da bozulmuş toprakların ıslahı için hükümetin finansman çözümleri geliştirdiğini belirten Rodrigues, sürdürülebilir üretim yapan ve yasalara uygun ürettiğini kanıtlayan çiftçilere düşük faizli kredi sağlandığını kaydetti. Rodrigues, bu programların karbonun yeniden toprakta tutulmasına da katkı sunduğunu, tarımsal atığın yönetiminde de benzer politikaların uygulandığını, organik atığın ve biyogübrenin aynı arazide yeniden kullanılmak üzere dönüştürüldüğünü anlattı. Brezilya'nın "Caminho Verde" (Yeşil Yol) programının bu uygulamalara somut örnek teşkil ettiğini belirten Rodrigues, programın amacının 10 yıl içinde yaklaşık 40 milyon hektar bozulmuş alanın ıslah edilerek yüksek verimli tarım arazisine dönüştürülmesi, bu süreçte tarım ve hayvancılığın verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması olduğunu bildirdi.

#7
Foto - Brezilya dert sahibi oldu, Türkiye'ye teklif yaptı: Sizle aynı sorunu yaşıyoruz, gelin işbirliği yapalım

Farklı ülkelerin farklı iklim etkileriyle karşılaştığını anımsatan Rodrigues, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu farklılıkları anlamak, uzlaşı inşa etmenin ve atacağımız bir sonraki adıma dair ortak bir görüş oluşturmanın başlangıç noktası. Brezilya'nın başlattığı hareketi Türkiye sürdürecek. Bu, uygulamanın ön planda olduğu bir COP'un devamı olacak. Müzakereler hala önemli, pek çok alanda süren müzakereler var ama COP'un çevre için, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele için getirdiği kaynağın iyi kullanılması, paranın orada olduğunu ve iklim değişikliğini kontrol etmeye yönelik çok olumlu ve etkili programlarda uygulandığını verilerle ve güvenilirlikle herkese göstermek önemli."

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