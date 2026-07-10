Brezilya dert sahibi oldu, Türkiye'ye teklif yaptı: Sizle aynı sorunu yaşıyoruz, gelin işbirliği yapalım

Bozulmuş arazilerin ıslahı konusunu, Brezilya ile Türkiye arasında çevre ve tarım alanında en fazla potansiyel taşıyan işbirliği alanı olarak nitelendiren Rodrigues, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yakın işbirliği şu anda şekilleniyor çünkü bildiğimiz gibi COP30 başkanlığı Brezilya'daydı, şimdi bunu yakın gelecekte Türkiye'ye devrediyoruz. Bu, Brezilya ve Türkiye'nin deneyimlerini paylaşması için harika bir fırsat oldu. Brezilya'da geniş çaplı arazi bozulması yaşanıyor ve bunların tamamı ya da bir kısmı ıslah edilebilir. Türkiye de yüksek düzeyde arazi bozulması yaşıyor. Uluslararası medyada gördüğümüz obruklar, aslında Türkiye'deki arazi bozulmasının bir belirtisi. Yani her iki ülke de aynı sorunları paylaşıyor. Brezilya ile Türkiye arasında çevre ve tarım alanında şu anda en çok potansiyel gördüğümüz işbirliği, bu programda."