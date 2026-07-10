Brezilya dert sahibi oldu, Türkiye'ye teklif yaptı: Sizle aynı sorunu yaşıyoruz, gelin işbirliği yapalım

Rodrigues, AA muhabirine, iklim değişikliğinin Brezilya ve Türkiye dahil dünyanın her yerinde yaşandığını, sıcaklıklar arttıkça tarımın bunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldığını söyledi. Brezilya'da bu yıl El Nino etkisinin daha güçlü hissedilebileceğine işaret eden Rodrigues, ülke ihracatının yaklaşık yarısını tarım ürünlerinin oluşturduğunu, bu nedenle iklim olaylarına karşı hassasiyetin yüksek olduğunu vurguladı. Bazı ürünlerde gelecek aylarda yüzde 5 ila 10'luk düşüş öngörüldüğünü aktaran Rodrigues, üretim alanlarını yeniden tasarlamak, daha az su kullanan bölgelere kaydırmak ve bazı üretimlerin ölçeğini değiştirmek zorunda olduklarını anlattı.