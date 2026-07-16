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Gündem Bakan Hakan Fidan, Mustafa Kırımoğlu ile görüştü
Gündem

Bakan Hakan Fidan, Mustafa Kırımoğlu ile görüştü

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Bakan Hakan Fidan, Mustafa Kırımoğlu ile görüştü

Ukrayna'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile görüştü.

 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi.

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