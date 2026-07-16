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Gündem Yolsuzluk zanlısı Levent’in geçmiş ayağına dolandı! ‘Yardımları anlatsam Türkiye ağlar’
Gündem

Yolsuzluk zanlısı Levent’in geçmiş ayağına dolandı! ‘Yardımları anlatsam Türkiye ağlar’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Deprem döneminde milletten topladığı yardım paralarını kumara basan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in tefecilerin eline nasıl düştüğünü ve ardından başlayan kumar bağımlılığı sürecini anlattığı görüntüler yeniden gündem oldu.

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı,

11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Levent'in kelepçeli görüntüleri ortaya çıkarken, savcılığın sevk yazısında 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin MASAK tespitlerine yer verildi.

Levent'in işlemlerinin ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki cezaevine gönderildiği öğrenildi


Milletten topladığı yardım paralarını kumara basan Haluk Levent'in geçmiş dönemlerde Enver Aysever’e yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

Levent, programda tefecilerin eline nasıl düştüğünü ve ardından başlayan kumar bağımlılığı sürecini anlatmıştı.

Söyleşinin başında Enver Aysever’in, "Hırsız mısın, kumarbaz mısın, yanlış ata oynayan bir adam mısın?" şeklindeki sert sorusuna yanıt veren Haluk Levent, kendisini "duygusal bir adam" olarak tanımladı.

Yaptığı gizli yardımlara değinen Levent, şu ifadeleri kullandı:

 

"Ben çok duygusal bir adamım… Yaptığım yardımları burada açıklasam emin olun bir hafta boyunca Türkiye ağlayabilir, bu kadar ciddi konuşuyorum..."

Söyleşinin en çarpıcı anları ise tefecilik ve kumar üzerine yapılan sorgulamada yaşandı. Aysever'in geçmişteki borç sarmalına yönelik sorularını yanıtlayan Haluk Levent, yaşadığı karanlık dönemi şu sözlerle itiraf etti:

Enver Aysever: "Tefecilerin eline mi düştün?"

Haluk Levent: "Çok hem de."

Enver Aysever: "Tefecilik suç değil mi?"

Haluk Levent: "Evet ama öyle bir noktaya geliyorsun ki şikâyet dahi edemiyorsun… Önce tefecilerin elindeydim. Tefecilerden sonra kumar bağımlılığı yaşadım. İçinde bulunduğum durumu belki kurtarırım, belki kazanırım, yerine koyarım diye her türlü kumarda oynadığım söylenebilir..."

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