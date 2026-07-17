Milli Eğitim Bakanı Tekin kitabın ortasından konuştu! Osmanlı ile cumhuriyet barışacak

'BEN CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN HALİNE ÜZÜLÜYORUM' Konuşmasında CHP’yi eleştiren Bakan Tekin, "Şimdi bunları yaparken bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi ile çok ciddi polemiklere girdim, girmeye de devam ediyoruz. Ama tarih hep benim haklı olduğumu gösteriyor. İlk meclisteki bütçe görüşmemde o zamanki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili olarak bir şey söyledim ben, sorular üzerine; dedim ki Türkiye'de 1980'li yıllarda daha özel okullar yokken, FETÖ bir tehdit değilken bir adam Trabzon'da özel okul kuruyor. Ve bu özel okulu kuran adam sonra kimsenin 1980'li yıllar yani benim üniversite sınavına girdiğim 88-89'dan bahsediyoruz. Burada hiç kimsenin çoluğu çocuğu ‘Kıbrıs'a gideyim, Kıbrıs'ta okuyayım, oradan yatay geçiş yapayım’, bu o zaman kimsenin aklına gelen bir şey değildi, kimsenin bildiği bir şey de değildi. Düşünebiliyor musunuz? FETÖ'nün özel okulunu Trabzon'da kuran ailenin çocuğu Kıbrıs'a gidiyor. Sonra Kıbrıs'tan Türkiye'deyken asla kazanamayacağı bir okula yatay geçiş yapıyor. Şimdi bunun bir proje olduğunu düşünmek için çok aşırı zeki olmaya gerek yok arkadaşlar, herkesin görebileceği bir şey. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ istilasına tabi tutulmuştur. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekelini almaya çalışan yapı FETÖ yapısıdır diyordum ben, itiraz ediyorlardı. E şimdi kendileri söylüyorlar. O zaman ben diyordum ki; Kemal Sunal'ın bir filmi var Yeşil Vadi diye. Yeşil Vadi'de Seferoğulları ile Tellioğulları kavga ediyorlar. Kavganın konusu Yeşil Vadi'yi kim alacak, valinin kızını kim alacak? Şener Şen akıllara durgunluk veren bir kurgu yapıyor; ‘Mısır'dan Tosun Paşa gelecek’ diyor. ‘Tosun Paşa da benim arkadaşım’ diyor. Ve kendi hizmetçileri Kemal Sunal'a Tosun Paşa rolünü veriyor, giydiriyor. Ben bu benzetmeyi yapmıştım. Demiştim ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten birisi var, o birine Tosun Paşa kıyafeti giydirdi genel başkan yaptı, ama arkada onu başkası yönetiyor. Sizi uyarıyorum; Yeşil Vadi de valinin kızı da size kalmayacak, başkası alacak. Bunları söylerken diyordum ki yine bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin haline üzülüyorum. Bir siyaset bilimci olarak Türk demokrasi tarihi çalışan bir kişi olarak üzülüyorum. Yarın bir gün bunların farkına varacaksınız ve Tanju Okan'ın şarkısındaki gibi ‘Öyle sarhoş olsam ki her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam’ diyeceksiniz. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi o günleri yaşıyor" diye konuştu. (DHA)