Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan asgari ücret teklifi! Rakamı açıkladı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret teklifini rakam vererek açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret teklifini rakam vererek açıkladı.
Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
Erbakan, en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik çalışmalara değinerek şunları söyledi:
"Emeklinin maaşı 20 bin liradan 23 bin küsura çıkartılmaya çalışılıyor. Bu Milli Görüş, Yeniden Refah Partisi olarak asla kabul edemeyeceğimiz bir şeydir. Açlık sınırı 36 bin liraya ulaştı, yoksulluk sınırı 110 bin lirayı geçti.
Asgari ücret 28 bin lira. Bir asgari ücretli hiç ev kirası ödemese dahi otomatik olarak açlık sınırının altında aya başlıyor. Asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı seviyesine ulaştırılmalı, 55 bin lira olmalı."
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