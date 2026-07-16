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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan asgari ücret teklifi! Rakamı açıkladı

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AA Giriş Tarihi:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan asgari ücret teklifi! Rakamı açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret teklifini rakam vererek açıkladı.

#1
Foto - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan asgari ücret teklifi! Rakamı açıkladı

Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

#2
Foto - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan asgari ücret teklifi! Rakamı açıkladı

Erbakan, en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik çalışmalara değinerek şunları söyledi:

#3
Foto - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan asgari ücret teklifi! Rakamı açıkladı

"Emeklinin maaşı 20 bin liradan 23 bin küsura çıkartılmaya çalışılıyor. Bu Milli Görüş, Yeniden Refah Partisi olarak asla kabul edemeyeceğimiz bir şeydir. Açlık sınırı 36 bin liraya ulaştı, yoksulluk sınırı 110 bin lirayı geçti.

#4
Foto - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan asgari ücret teklifi! Rakamı açıkladı

Asgari ücret 28 bin lira. Bir asgari ücretli hiç ev kirası ödemese dahi otomatik olarak açlık sınırının altında aya başlıyor. Asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı seviyesine ulaştırılmalı, 55 bin lira olmalı."

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Yorumlar

Musaa

He he aynen öyle yaparsınız gelince

Dertli

Asgari ücret yılbaşında... Fazla bir zam da yapmazlar..20 bin emekli maaşı 23 bin 500 lira.. harca harca bitmez...Zamlar, cezalar, vergilerimiz FAİZCİLERE gidiyor, faizcilere para yetişmiyor.
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