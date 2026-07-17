Öyle bir satışa getirdi ki... Uğur Dündar’ın Haluk Levent ikiyüzlülüğü gündem oldu

Uğur Dündar’ın bu ikiyüzlü tavrındaki en büyük bomba detay ise arşivlerin taranmasıyla ortaya çıktı. Dündar, Halk TV ekranlarında "Biz her şeyi biliyorduk, vatandaş neden araştırmadı?" pozu keserken, arka planda büyük bir temizlik operasyonu yürütmüş. Herkesin AHBAP ve Babala TV'yi devlet kurumlarının yerine konumlandırmaya çalışmasını eleştirdiği o sıcak günlerde attığı ve canlı yayında "Attım" diye gururla övündüğü "AHBAP ve BABALA gururumuzdur" tweetinin şu an yerinde yeller esiyor. Uğur Dündar’ın, soruşturmanın derinleştiğini ve çemberin daraldığını fark ettiği an, geçmişteki tüm destek paylaşımlarını hesabından sessiz sedasız sildiği belgelendi.