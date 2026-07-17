Öyle bir satışa getirdi ki... Uğur Dündar’ın Haluk Levent ikiyüzlülüğü gündem oldu
Haluk Levent'e 2023’te 'gururumuzdur' diye tweet atan Uğur Dündar, skandal patlayınca 'zaten sabıkalıydı' dedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Haluk Levent'e 2023’te 'gururumuzdur' diye tweet atan Uğur Dündar, skandal patlayınca 'zaten sabıkalıydı' dedi.
Ahbap ve Babala TV ekseninde patlayan milyarlık kumar, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama skandalı, sadece olayın faillerini değil, geçmişte bu yapılara siper olan fondaş medyayı ve sözde aydınları da suçüstü yakalattı. Asrın Felaketi'nde devletin AFAD ve Kızılay gibi köklü kurumlarını yıpratarak alternatif kahramanlar üretmeye çalışanların başında gelen Uğur Dündar, rüzgar tersine dönünce inanılmaz bir "u-dönüşü" yaptı.
TV100 ekranlarında Oğuzhan Uğur ile karşılıklı paslaşıp "Siz bizim gururumuzsunuz" diyen Dündar, şimdi Halk TV ekranlarında vatandaşı suçlayarak "Haluk Levent'in geçmişteki suç sicili şak diye önünüze dökülüyor, neden araştırmadınız?" diyerek zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalıştı. Üstelik Dündar'ın, geçmişte attığı destek tweetlerini de korkudan tek tek sildiği ortaya çıktı.
Milletin milli felaket döneminde devlet kurumlarını acımasızca hedef alıp adeta "Kızılay kapatılsın, AFAD yetersiz, tek çare Ahbap" algısı kasan zihniyet, adaletin tokadı inince anında saf değiştirdi. Uğur Dündar’ın Şubat 2023’te TV100 canlı yayınında Oğuzhan Uğur’un gözlerinin içine bakarak kurduğu o övgü dolu cümleler bugün sosyal medyanın en çok konuşulan utanç vesikası oldu:
"Babala ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara. Siz lince uğrarken 'Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur Ahbap ve Babala ekibi gururumuzdur' diye tweet attım."
Oğuzhan Uğur’un da "Çok sağ olunuz, gördüm" diyerek tasdik ettiği bu övgülerin üzerinden 3 yıl geçti. Haluk Levent kelepçelenip cezaevine gönderilince Uğur Dündar, 15 Temmuz 2026'da Halk TV ekranlarında hiçbir şey olmamış gibi şu sözlerle büyük bir u-dönüşü yaptı. "Bugün doğru bilgiye ulaşmak bir tık. Haluk Levent geçmişteki sabıkası, mahkumiyeti, işlediği suçlarla ilgili iddialar diye yazdığın zaman Haluk Levent'in sicili şak diye dökülüyor. Eee bunu neden yapmıyorlar?"
Uğur Dündar’ın bu ikiyüzlü tavrındaki en büyük bomba detay ise arşivlerin taranmasıyla ortaya çıktı. Dündar, Halk TV ekranlarında "Biz her şeyi biliyorduk, vatandaş neden araştırmadı?" pozu keserken, arka planda büyük bir temizlik operasyonu yürütmüş. Herkesin AHBAP ve Babala TV'yi devlet kurumlarının yerine konumlandırmaya çalışmasını eleştirdiği o sıcak günlerde attığı ve canlı yayında "Attım" diye gururla övündüğü "AHBAP ve BABALA gururumuzdur" tweetinin şu an yerinde yeller esiyor. Uğur Dündar’ın, soruşturmanın derinleştiğini ve çemberin daraldığını fark ettiği an, geçmişteki tüm destek paylaşımlarını hesabından sessiz sedasız sildiği belgelendi.
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