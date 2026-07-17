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Gündem Kuzey Irak'ta füzeler havada uçuştu! Süleymaniye kamikaze İHA'ları ve füzelerle vuruldu!
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Kuzey Irak'ta füzeler havada uçuştu! Süleymaniye kamikaze İHA'ları ve füzelerle vuruldu!

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Kuzey Irak'ta füzeler havada uçuştu! Süleymaniye kamikaze İHA'ları ve füzelerle vuruldu!

Irak'ın Süleymaniye kentine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen eş zamanlı hava saldırıları, bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. Alçak saldırının ardından isabet alan stratejik noktalarda devasa yangınlar çıkarken, gökyüzünü kaplayan alevler ve dumanlar tüm kentten hissedildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde füze ve kamikaze insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı.

Erbil merkezli Rudaw TV'ye göre Süleymaniye kentine füze ve kamikaze insan hava aracıyla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu isabet alan bir noktada yangın çıkarken, bölgeye ambulansların sevk edildiği belirtildi.

Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmezken, konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran, Irak’ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kampları ile Erbil’de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna saldırılar düzenliyor.

Son saldırılarda Erbil'e 8 kamikaze insansız hava aracı atılırken, Süleymaniye kentinde Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) kampına düzenlenen füze saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğü açıklanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, İran’ın Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik saldırılarını “şiddetle” kınayarak, Tahran yönetimini devam eden saldırılara derhal son vermeye çağırmıştı. 

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