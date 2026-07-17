Bu nasıl bir zulüm! Müslümanları timsahlara yedirecekler!

Siyonist barbarlık farklı bir boyuta geçti. İsrail, masum Filistinlileri tuttuğu hapishanelerin etrafına timsah çiftlikleri kuracak. Bu hamlesiyle esir alınan Filistinlilerin özgürlüğünü tamamen engellemeye çalışan barbarlar, çağ dışı uygulamalarla adeta dünyaya meydan okuyor. Her geçen gün Müslüman tutuklulara işkence yapan ve masumlara yönelik baskılarını artıran İsrail’in şimdi de neredeyse insanları timsahlara yem edecek uygulamalara girişmesi, “Dünya bu zulme daha ne kadar susacak?” sorusunu beraberinde getirdi!..