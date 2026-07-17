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Bu nasıl bir zulüm! Müslümanları timsahlara yedirecekler!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bu nasıl bir zulüm! Müslümanları timsahlara yedirecekler!

Siyonist barbarlık farklı bir boyuta geçti. İsrail, masum Filistinlileri tuttuğu hapishanelerin etrafına timsah çiftlikleri kuracak. Bu hamlesiyle esir alınan Filistinlilerin özgürlüğünü tamamen engellemeye çalışan barbarlar, çağ dışı uygulamalarla adeta dünyaya meydan okuyor. Her geçen gün Müslüman tutuklulara işkence yapan ve masumlara yönelik baskılarını artıran İsrail’in şimdi de neredeyse insanları timsahlara yem edecek uygulamalara girişmesi, “Dünya bu zulme daha ne kadar susacak?” sorusunu beraberinde getirdi!..

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Foto - Bu nasıl bir zulüm! Müslümanları timsahlara yedirecekler!

İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Nil timsahını "çiftlikte yetiştirilen yabani hayvan" statüsüne dahil etti. Bu adım, İsrail Cezaevi İdaresi'nin cezaevlerinin çevresine timsahlar yerleştirmesine imkan tanımayı amaçlıyor.

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Foto - Bu nasıl bir zulüm! Müslümanları timsahlara yedirecekler!

Silman, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in önerdiği "timsah hapishanesi"ni kurabilmesi için bu kararı yayınladı. Birkaç ay önce İsrail Doğa ve Parklar Kurumu'na, Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın Hamat Gader'den timsahlar almasına ve bunları güvenlik mahkumlarının tutulduğu cezaevlerinin çevresine yerleştirmesine izin vermesi için baskı yapılmıştı. Programın Ketziot Cezaevi'nde pilot olarak uygulanması bekleniyordu.

#3
Foto - Bu nasıl bir zulüm! Müslümanları timsahlara yedirecekler!

Geçmişte timsah yetiştiriciliği, timsahların doğaya kaçması ve insan hayatına yönelik riskler dahil çok sayıda soruna yol açmıştı.

#4
Foto - Bu nasıl bir zulüm! Müslümanları timsahlara yedirecekler!

Eski Çevre Koruma Bakanı Gilad Erdan, Doğa ve Parklar Kurumu genel kurulunun danışma komitesinin tavsiyesi üzerine bu uygulamaya son vermişti.

#5
Foto - Bu nasıl bir zulüm! Müslümanları timsahlara yedirecekler!

Silman, Yaban Hayatı Koruma Yasası'ndaki ölü bir hükmü fiilen yeniden canlandırmaya karar verdi. Ancak yeni kararla, fiilen yeni bir kategori oluşturuldu: Güvenlik amacıyla yetiştirilen yabani hayvan.

#6
Foto - Bu nasıl bir zulüm! Müslümanları timsahlara yedirecekler!

Silman, bakanlığın hukuk danışmanlarının aksi yöndeki görüşlerini reddederek kararı uygulamaya soktu.

#7
Foto - Bu nasıl bir zulüm! Müslümanları timsahlara yedirecekler!

Birkaç hafta önce Ben-Gvir ve Silman, Doğa ve Parklar Kurumu Genel Müdürü ve Çevre Koruma Bakanlığı'nın hukuk danışmanıyla bir araya gelerek bir cezaevinin çevresine timsahlar yerleştirmek istediklerini belirtmişti.

#8
Foto - Bu nasıl bir zulüm! Müslümanları timsahlara yedirecekler!

Kararın uygulama safhasına geçip geçmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. (Kaynak: Mepa News)

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