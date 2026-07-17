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ABD İran'da nereleri vurduğunu açıkladı! 'Saldırılarımız bitmiştir'

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ABD İran'da nereleri vurduğunu açıkladı! 'Saldırılarımız bitmiştir'

Küresel eşkıya ABD'nin savunma bakanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik terör saldırılarına ilişin açıklama yaptı.

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Foto - ABD İran'da nereleri vurduğunu açıkladı! 'Saldırılarımız bitmiştir'

CENTCOM, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran topraklarına düzenlediği ve neredeyse bir haftadır aralıksız devam eden hava operasyonlarının tamamlandığını resmen bildirdi.

#2
Foto - ABD İran'da nereleri vurduğunu açıkladı! 'Saldırılarımız bitmiştir'

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM, ABD Doğu saatiyle 21.40'da (TSİ 04.40) İran'a yönelik başlattığı son büyük saldırı dalgasını bitirmiştir." ifadesine yer verildi.

#3
Foto - ABD İran'da nereleri vurduğunu açıkladı! 'Saldırılarımız bitmiştir'

ABD'nin İran'ın kıyı gözetleme ve hava savunma mevzileri, askeri lojistik altyapısı ve denizcilik kabiliyetleri gibi askeri hedeflerini, savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemileri ile vurduğuna işaret edilen açıklamada, bunun, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının art arda altıncı gecesi olduğu vurgulandı.

#4
Foto - ABD İran'da nereleri vurduğunu açıkladı! 'Saldırılarımız bitmiştir'

Açıklamada, halihazırda 50 binden fazla ABD askerinin Orta Doğu'da görev yaptığı aktarıldı.

#5
Foto - ABD İran'da nereleri vurduğunu açıkladı! 'Saldırılarımız bitmiştir'

CENTCOM, dün TSİ 21.00'de İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlatıldığını duyurmuştu.

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Foto - ABD İran'da nereleri vurduğunu açıkladı! 'Saldırılarımız bitmiştir'

İran basını, ABD ordusunun İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından İranşehr Havalimanı ve Hamidiye kentinin yanı sıra Bender Abbas'ta bir köprünün hedef alındığı bildirmişti.

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